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10:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Новый глава ФНС: уплата налогов должна стать неизбежной и комфортной

Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров считает, что задача налоговой службы — сделать так, чтобы уплата налога была неизбежной и в то же время максимально комфортной. Так он описал свой подход газете «Ведомости».

Источник: РИА "Новости"

По словам Егорова, главное не собрать больше налогов, а «обелить рынок», создать удобную модель и сделать налогоплательщиков законопослушными.

Даниил Егоров возглавил ФНС на прошлой неделе после того, как бывший руководитель налоговой службы Михаил Мишустин стал премьер-министром. Ранее Егоров занимал пост заместителя главы ФНС.

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«Сначала оцениваешь, кто подпадает под регулирование, сколько налогоплательщиков, потом смотришь, соответствует ли предлагаемое регулирование логике их поведения, если соответствует, начинаешь его тестировать на ограниченной группе, чтобы проверить, рабочая или нет модель. И, постоянно обновляя модель, внедряешь ее так, чтобы не ударить по рынку, но при этом компании начали отказываться от нелегальных схем», — рассказал Егоров.

Такой подход Даниил Егоров опробовал в 2014 году на рынке дистрибуции бытовой техники и электроники. «Мы поняли, что инфекции подвержен весь рынок и классическим способом не добиться результата. Мы стали придумывать модель влияния не на плательщика, а на рынок. И, когда придумали, поняли, что вышли на новый уровень контроля и взаимодействия с бизнесом», — отметил Егоров.

Он рассказал, что один из дистрибуторов уходил от налогов с помощью цепочки фирм.

Сотрудники налоговой службы встретились с владельцами и представили им большую карту со схемой из «облака» фирм, через которые шли поставки и финансовые потоки, и предложили доплатить налоги. После этого собственники согласились изменить схему работы, а также поработать со всем рынком, чтобы он «прошел некую очистку». Таким образом, различные схемы можно искоренять с помощью самих участников рынка.

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