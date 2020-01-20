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11:57 (мск), источник: RNS

Письмо президента Ирана о сбитом Boeing передадут Зеленскому

Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами приедет в Киев, где передаст письмо президента страны Хасана Роухани его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому по поводу крушения Boeing 737 «Международных авиалинии Украины» (МАУ). Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на представителя иранского МИД Аббаса Мусави.

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«Иранский министр дорог и городского развития отправился в Киев с посланием от президента Ирана Роухани своему украинскому коллеге касающимся крушения украинского гражданского самолета под Тегераном», — сказал Мусави на пресс-конференции в Тегеране.

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11 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплаты компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам.

Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) потерпел крушение в Иране утром 8 января. Самолет выполнял рейс PS 752 «Тегеран — Киев». В результате погибли 167 пассажиров, а также 9 членов экипажа, большая часть пассажиров были гражданами Ирана и Канады, сообщал ранее МИД Украины. Среди погибших были также граждане Украины, Германии, Швеции и Афганистана.

11 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) признал всю ответственность за сбитый его силами украинский Boeing, передавало Tasnim. Командующий Аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде заявил, что самолет был сбит 8 января в Тегеране из-за ошибки системы ПВО, принявшей лайнер за крылатую ракету, и оператора, принявшего «неверное решение» открыть огонь, передавало IRNA. По его словам, система распознавания целей посчитала взлетавший лайнер за крылатую ракету, а оператор ПВО не мог связаться с командованием.

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12:18 (мск)© Ньюстюб
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