Письмо президента Ирана о сбитом Boeing передадут Зеленскому

«Иранский министр дорог и городского развития отправился в Киев с посланием от президента Ирана Роухани своему украинскому коллеге касающимся крушения украинского гражданского самолета под Тегераном», — сказал Мусави на пресс-конференции в Тегеране.
11 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплаты компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам.
Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) потерпел крушение в Иране утром 8 января. Самолет выполнял рейс PS 752 «Тегеран — Киев». В результате погибли 167 пассажиров, а также 9 членов экипажа, большая часть пассажиров были гражданами Ирана и Канады, сообщал ранее МИД Украины. Среди погибших были также граждане Украины, Германии, Швеции и Афганистана.
11 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) признал всю ответственность за сбитый его силами украинский Boeing, передавало Tasnim. Командующий Аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде заявил, что самолет был сбит 8 января в Тегеране из-за ошибки системы ПВО, принявшей лайнер за крылатую ракету, и оператора, принявшего «неверное решение» открыть огонь, передавало IRNA. По его словам, система распознавания целей посчитала взлетавший лайнер за крылатую ракету, а оператор ПВО не мог связаться с командованием.