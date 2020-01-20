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14:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Зеленский рассказал о положительных итогах диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что их диалог с президентом России Владимиром Путиным дает положительные результаты. Лидеры двух стран уже несколько раз беседовали по телефону, их первая встреча состоялась на полях «нормандского саммита» в Париже. Как считает Зеленский, президент России «понимает, что Украина — независимая страна».

Источник: РИА "Новости"

В интервью газете The Times of Israel Владимир Зеленский напомнил, что благодаря установленному с Владимиром Путиным диалогу уже удалось провести обмен пленными. Также Киев вернул свои корабли, задержанные российскими пограничниками в ноябре 2018 года за нарушение госграницы.

«Мы с президентом РФ начали диалог. У нас было несколько телефонных звонков. Мы создали формат для нашего диалога, который привел к разрешению некоторых деликатных вопросов. Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться о “нормандском формате”. После этого произошел второй обмен заключенными — самый большой такой обмен», — рассказал Зеленский.

Как считает президент Украины, Владимир Путин «понимает его позицию». «Украина — независимая страна. Мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает», — сказал Зеленский.

Первый телефонный разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского состоялся 11 июля 2019 года. Их первая личная встреча прошла 9 декабря того же года на саммите «нормандской четверки» (РФ, Украина, Германия, Франция) в Париже. После четырехсторонней встречи на вопрос о том, есть ли в отношениях России и Украины «потепление», Путин ответил: «Я думаю, что да».

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