Путин предложил освободить Чайку от поста генпрокурора

«Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора Российской Федерации и предложение об освобождении от этой должности Юрия Чайки в связи с переходом на другую работу», — сказали в пресс-службе.
44-летний Игорь Краснов в должности заместителя главы СК РФ курировал Главное управление по расследованию особо важных дел и Главное следственное управление.
С 1997 года он служил в органах прокуратуры. До образования СК, с 2006 по 2007 год, был следователем в центральном аппарате Генеральной прокуратуры, которая тогда занималась расследованием уголовных дел.
С 2007 года, с момента образования СК, перешел в Следственный комитет, где прошел путь от старшего следователя по особо важным делам при председателе ведомства до замглавы СК, на эту должность он был назначен в апреле 2016 года.
Краснов расследовал такие уголовные дела, как покушение на Анатолия Чубайса, убийства Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, хищения при строительстве на космодроме Восточный.