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13:38 (мск), источник: ТАСС

Путин предложил освободить Чайку от поста генпрокурора

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора и внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе главы государства.

Источник: РИА "Новости"

«Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора Российской Федерации и предложение об освобождении от этой должности Юрия Чайки в связи с переходом на другую работу», — сказали в пресс-службе.

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Чем известен Игорь Краснов

Юрий Чайка занимает должность генпрокурора с 2006 года.

44-летний Игорь Краснов в должности заместителя главы СК РФ курировал Главное управление по расследованию особо важных дел и Главное следственное управление.

С 1997 года он служил в органах прокуратуры. До образования СК, с 2006 по 2007 год, был следователем в центральном аппарате Генеральной прокуратуры, которая тогда занималась расследованием уголовных дел.

С 2007 года, с момента образования СК, перешел в Следственный комитет, где прошел путь от старшего следователя по особо важным делам при председателе ведомства до замглавы СК, на эту должность он был назначен в апреле 2016 года.

Краснов расследовал такие уголовные дела, как покушение на Анатолия Чубайса, убийства Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, хищения при строительстве на космодроме Восточный.
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