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14:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Изменения в Конституцию будут оформлены в виде закона или отдельной статьи

Предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения в Конституцию страны будут оформлены в виде закона или отдельной статьи, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, пока нет решений о форме и времени голосования по изменениям в Конституцию.

Источник: РИА "Новости"

«Есть понимание, что это должно быть голосование, причем это голосование в целом является не обязательным, поскольку речь идет об изменениях, которые не относятся к сфере фундаментальных статей», — сказал Песков. Однако президент, по его словам, посчитал важным узнать мнение граждан. «Юридически это голосование, форма и время проведения голосования будут оформлены в ходе работы конституционной комиссии — в виде отдельного закона это будет формализовано или одной из статей», — сказал пресс-секретарь на вопрос «Ъ FM». Он отметил, что по этому вопросу окончательного решения пока нет. Кроме того, Песков подчеркнул, что изменения не коснутся основополагающий статей Конституции и «не имеют к ним отношения».

Напомним, президент России озвучил предложения по изменению Конституции 15 января, во время оглашения послания Федеральному собранию. Позднее он пообещал, что первая и вторая главы Конституции РФ, «Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина», останутся без изменений. Источник «Ъ» сообщал, что голосование за поправки к Основному закону страны может пройти в конце апреля. Оппозиция хочет 29 февраля провести в Москве шествие против поправок к Конституции.

Справка
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