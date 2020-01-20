14:25 (мск), источник: Коммерсантъ
Чем известен Юрий Чайка
Юрий Чайка покидает пост генерального прокурора России. Подробности его биографии — в материале «Ъ».
Чайка Юрий Яковлевич родился 21 мая 1951 года в городе
Работал электриком, служил в армии. С 1976 года — стажер, затем следователь прокуратуры
В ноябре 1995 года назначен первым заместителем генпрокурора РФ. С 2 апреля по 9 августа 1999 года исполнял обязанности генпрокурора. С августа 1999 года — министр юстиции РФ, с 23 июня 2006 года — генпрокурор РФ.
Награжден орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Александра Невского, медалями. Заслуженный юрист РФ. Женат, два сына.