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14:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Чем известен Юрий Чайка

Юрий Чайка покидает пост генерального прокурора России. Подробности его биографии — в материале «Ъ».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Чайка Юрий Яковлевич родился 21 мая 1951 года в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края. В 1968—1970 годах учился в Политехническом институте Комсомольска-на-Амуре. В 1976 году окончил Свердловский юридический институт.

Работал электриком, служил в армии. С 1976 года — стажер, затем следователь прокуратуры Усть-Удинского района Иркутской области. С 1978 года — заместитель Тулунского межрайонного прокурора Иркутской области. В 1979—1983 годах — тайшетский транспортный прокурор. В 1983 году возглавил следственный отдел Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. С 1984 года — инструктор отдела административных органов иркутского обкома КПСС. В 1986—1988 годах — первый заместитель прокурора Иркутской области. С 1988 года — заведующий государственно-правовым отделом иркутского обкома КПСС. В 1990—1992 годах — прокурор Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, с 1992 года — прокурор Иркутской области.

В ноябре 1995 года назначен первым заместителем генпрокурора РФ. С 2 апреля по 9 августа 1999 года исполнял обязанности генпрокурора. С августа 1999 года — министр юстиции РФ, с 23 июня 2006 года — генпрокурор РФ.

Награжден орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Александра Невского, медалями. Заслуженный юрист РФ. Женат, два сына.

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