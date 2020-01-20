Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Узники ЗаполярьяКто будет осваивать российскую Арктику?
Фоторепортажи
12Юбилей Игоря Николаева
8В Венеции пересохли каналы
14:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Чем известен Игорь Краснов

Президент РФ Владимир Путин внес в Совет федерации кандидатуру заместителя главы Следственного комитета РФ Игоря Краснова на пост генерального прокурора. Подробности его биографии — в материале «Ъ».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Краснов Игорь Викторович родился 24 декабря 1975 года в Архангельске. С 1997 года на следственной работе. Являлся старшим следователем по особо важным делам при председателе Следственного комитета.

Расследовал ряд резонансных уголовных дел: покушение на Анатолия Чубайса (2005 год), убийства антифашистов Федора Филатова, Ивана Хуторского (2008), убийство националистами Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой (2009), убийство чемпиона мира по тайскому боксу Муслима Абдуллаева (2009), убийство судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова (2010) и другие.

Возглавлял следственную группу, расследовавшую преступление, совершенное «белгородским стрелком» Сергеем Помазуном (2013 год). С сентября 2014 года по март 2015 года расследовал хищения денежных средств, выделенных на строительство космодрома Восточный. 28 февраля 2015 года возглавил следственную группу по делу об убийстве Бориса Немцова. 30 апреля 2016 года назначен заместителем председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Курировал следствие в центральном аппарате и федеральных округах. Генерал-лейтенант юстиции. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетной грамотой президента РФ, ведомственными наградами.

 В РФ новый генпрокурор. Чайка ищет работу
Навальный: «Мне Конституция омерзительна»
Путин предложил освободить Юрия Чайку с поста генпрокурора РФ
РУСАДА оштрафовали за контракт с WADA
СМИ нашли источники богатства самой состоятельной женщины Африки
«У меня не было выбора»: принц Гарри объяснил отказ от титулов
Решение примера по математике озадачило пользователей соцсетей
Индийская полиция сорвала концерт Бориса Гребенщикова
Шестилетний мальчик из США собрал $250 тысяч для Австралии
Здоровье
Малышева рассказала о зависимости рака от группы крови Телеведущая пояснила, к каким онкологическим заболеваниям больше склонны обладатели каждой группы крови.
Hi-Tech
Названы главные способы обмана по телефону в России Как у россиян выманивают деньги
Кино
Ингеборге Дапкунайте — 57: за что мы любим актрису Обладательница неповторимого шарма, бесподобной улыбки и бесспорного таланта — рассказываем, за что еще невозможно не любить актрису, очаровавшую не только российских зрителей, но и весь мир
Горячие темы на Авто
Как вы думаете, считаете? 175
НЭП - лучшее в экономике, что было в 20 веке? 137
Это Россия , Детка . 134
Прошу совета!!! 116
Новости партнеров
Экзамен на водительские права теперь сдаем по-новому
Что будет с пенсией работающего пенсионера при увольнении
Материнский капитал будут давать на рождение первого ребенка
Время верить в чудеса. Заветные желания детей должны исполняться
Популярные темы на «Детях»
Выселить бабушку из квартиры 283
Поговорите со мной, ребенок очень долго одевается 202
Ипотека и мат. капитал. Подводные камни. 123
Ну, что, швабра, дружить будем? 113
Леди
Объятия Питт и Энистон: как прошла премия SAG Awards Знаменитости стали гостями престижной кинопремии (фото)
Новости партнеров
Больше, чем призвание. Россияне назвали главные причины стать волонтером
В 2020-й с новыми силами. Правительство провело работу над ошибками
Итоги 2019 года. Громкий успех проекта Комисарова
Причины для счастья. Лучшие события 2019 года в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь