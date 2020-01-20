Чем известен Игорь Краснов

Краснов Игорь Викторович родился 24 декабря 1975 года в Архангельске. С 1997 года на следственной работе. Являлся старшим следователем по особо важным делам при председателе Следственного комитета.
Расследовал ряд резонансных уголовных дел: покушение на Анатолия Чубайса (2005 год), убийства антифашистов Федора Филатова, Ивана Хуторского (2008), убийство националистами Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой (2009), убийство чемпиона мира по тайскому боксу Муслима Абдуллаева (2009), убийство судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова (2010) и другие.
Возглавлял следственную группу, расследовавшую преступление, совершенное «белгородским стрелком» Сергеем Помазуном (2013 год). С сентября 2014 года по март 2015 года расследовал хищения денежных средств, выделенных на строительство космодрома Восточный. 28 февраля 2015 года возглавил следственную группу по делу об убийстве Бориса Немцова. 30 апреля 2016 года назначен заместителем председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
Курировал следствие в центральном аппарате и федеральных округах. Генерал-лейтенант юстиции. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетной грамотой президента РФ, ведомственными наградами.