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16:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Рабочая группа назвала статьи Конституции, требующие изменений

Рабочая группа по изменению Конституции РФ считает, что внести поправки надо как минимум в 14 статей Основного закона страны. Об этом говорится в разработанных группой предложениях, направленных президенту Владимиру Путину, сообщают «Интерфакс» и РБК со ссылкой на документ.

Источник: РИА "Новости"

В частности, эксперты предлагают скорректировать:

  • ст. 75 (закрепить МРОТ не ниже прожиточного минимума и индексацию пенсий),
  • ст. 78, ст. 97, ст. 110, ст. 119, ст. 129 (в них надо закрепить основные требования к лицам, замещающим ключевые государственные должности, членам парламента и судьям),
  • ст. 81 (ужесточить требования к кандидату на должность президента РФ),
  • ст. 114 (закрепить обязанность правительства обеспечить исполнение перечисленных обязательств),
  • ст. 125 (расширить компетенцию Конституционного суда РФ в части проверки принятых законов),
  • ст. 132 (закрепить в РФ принцип единства публичной власти),
  • ст. 83, ст. 102, ст. 103, ст. 129 (расширить полномочия Федерального собрания и уточнить полномочия президента).
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Как считает рабочая группа, в Конституции РФ «должны быть разрешены ключевые вопросы статуса Госсовета, включая принципы его формирования», для чего также необходимо принять федеральный закон о Госсовете. Кроме того, по мнению экспертов, «серьезной проработки требует вопрос соотношения системы государственной и муниципальной власти», и при внесении поправок в ст. 132 нужно действовать так, «чтобы не пострадали конституционные гарантии местного самоуправления».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что изменения в Конституцию страны будут оформлены в виде закона или отдельной статьи. По его словам, пока нет решений о форме и времени голосования по изменениям.

Напомним, с инициативой изменить Конституцию выступил президент Владимир Путин. Он предложил, в частности, закрепить приоритет Конституции перед международными договорами, а также доверить Госдуме утверждать главу правительства, вице-премьеров и министров.

Путин обещал, что первая и вторая главы Конституции РФ («Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина») останутся без изменений.

Президент предложил вынести поправки на всероссийское голосование. Источник «Ъ» сообщал, что голосование может пройти в конце апреля, РБК назвало возможной датой 12 апреля. Движение в защиту прав избирателей «Голос» считает, что вместо голосования нужно провести референдум.

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