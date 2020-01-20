Рабочая группа назвала статьи Конституции, требующие изменений

В частности, эксперты предлагают скорректировать:
Как считает рабочая группа, в Конституции РФ «должны быть разрешены ключевые вопросы статуса Госсовета, включая принципы его формирования», для чего также необходимо принять федеральный закон о Госсовете. Кроме того, по мнению экспертов, «серьезной проработки требует вопрос соотношения системы государственной и муниципальной власти», и при внесении поправок в ст. 132 нужно действовать так, «чтобы не пострадали конституционные гарантии местного самоуправления».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что изменения в Конституцию страны будут оформлены в виде закона или отдельной статьи. По его словам, пока нет решений о форме и времени голосования по изменениям.
Напомним, с инициативой изменить Конституцию выступил президент Владимир Путин. Он предложил, в частности, закрепить приоритет Конституции перед международными договорами, а также доверить Госдуме утверждать главу правительства, вице-премьеров и министров.
Путин обещал, что первая и вторая главы Конституции РФ («Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина») останутся без изменений.
Президент предложил вынести поправки на всероссийское голосование. Источник «Ъ» сообщал, что голосование может пройти в конце апреля, РБК назвало возможной датой 12 апреля. Движение в защиту прав избирателей «Голос» считает, что вместо голосования нужно провести референдум.