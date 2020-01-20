17:10 (мск), источник: Интерфакс
Кадыров опроверг информацию об уходе с поста главы Чечни
Москва. 20 января. INTERFAX.RU — Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию СМИ о возможном переходе на другую работу с поста руководителя республики.
«Я никогда не планировал и не планирую работать на
Он подчеркнул, что ему «никто и ничего не предлагал, и все это — выдуманные разговоры, за которыми нет никакой объективной почвы».
Ранее в январе в СМИ появилась информация, что Кадыров может покинуть пост главы Чечни в связи с переходом на другую работу.
В минувшую среду, 15 января, стало известно, что глава Чечни заболел и возложил временное исполнение своих обязанностей на руководителя правительства Муслима Хучиева. Об этом «Интерфаксу» сообщили в руководстве республики.
«Ничего экстраординарного нет, после прохождения курса лечения Кадыров вернется к исполнению обязанностей в полном объеме», — сказал представитель руководства Чечни.
Ранее в тот же день — 15 января — стало известно об отставке правительства РФ.