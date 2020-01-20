Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Прыжок в прошлое: прогулка по Бохиньской железной дороге Возрождается жизнь Бохиньской железнодорожной линии, построенной в начале XX века
Фоторепортажи
51Дмитрий Медведев покидает пост премьер-министра
10В Харбине построили гигантский город из льда и снега
16:48 (мск), источник: Интерфакс

Эрдоган снова заявил о присутствии бойцов «Вагнера» в Ливии

Москва. 20 января. INTERFAX.RU — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что Анкара направила в Ливию только группу военных инструкторов, пишет газета Daily Sabah; политический лидер также утверждает, что в этой стране действуют тысячи иностранных наемников, в частности, бойцы ЧВК «Вагнер» из России.

Источник: AP 2020

«Эрдоган также затронул тему присутствия турецких сил в Ливии и критику некоторых сторон относительно решения Турции оказать военную помощь ливийскому законному правительству», — отмечает издание.

Турецкий лидер утверждает, что Анкара пока что направила в Ливию только группу инструкторов для подготовки местных военных. В то же время, президент Турции отметил, что в этой североафриканской стране присутствуют поддерживающие Ливийскую национальную армию (ЛНА) Халифы Хафтара иностранные силы.

Новость
Путин прокомментировал сообщения о российских наемниках в Ливии

В частности, по словам турецкого президента, речь идет о 2,5 тыс. бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». В декабре 2019 года он заявлял, что речь идет о 2 тыс. таких бойцов. «Почему этот вопрос (об иностранных силах в Ливии — ИФ) не поднимается? Когда мы об этом говорим, они не отвечают», — отметил Эрдоган.

По его словам, «речь идет не только о “Вагнере”, там еще 5 тыс. солдат из Судана, к тому же там есть солдаты из Чада и Нигера». «Администрация Абу-Даби берет все возможные ресурсы, которые может найти (для поддержки Хафтара — ИФ)», — добавил Эрдоган.

В воскресенье, 19 января, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обеспокоен сообщениями об отправке Турцией иностранных наемников в Ливию.

«Этому нужно положить конец», — привела его слова радиостанция France Info. Речь идет о выдержках из выступления Макрона на конференции в Берлине по Ливии, распространенных Елисейским дворцом.

Турция в Ливийском конфликте поддерживает находящееся в Триполи правительство национального согласия, а не ЛНА. Ранее в январе 2020 года Эрдоган объявил об отправке турецких войск в Ливию для нормализации ситуации в этой стране.

Справка
Наследство Каддафи: кто и с какой целью делит Ливию?

2020 год начался для арабской страны с нового витка внутренних столкновений.

Следите за развитием темы В Ливии началась новая война
Путин предложил освободить Юрия Чайку с поста генпрокурора РФ
Кадыров ответил на сообщения об уходе с поста главы Чечни
СМИ: Модели потребовались 4 операции после нападения Ковалева
РУСАДА оштрафовали за контракт с WADA
Искусственный интеллект разгадал полувековую тайну
Решение примера по математике озадачило пользователей соцсетей
«У меня не было выбора»: принц Гарри объяснил отказ от титулов
Здоровье
Помощь дочке с уроками спасла отцу жизнь Показывая девочке, где находятся лимфатические узлы, мужчина нащупал у себя на шее опухоль, которая оказалась раковой.
Hi-Tech
Названы главные способы обмана по телефону в России Как у россиян выманивают деньги
Кино
Ингеборге Дапкунайте — 57: за что мы любим актрису Обладательница неповторимого шарма, бесподобной улыбки и бесспорного таланта — рассказываем, за что еще невозможно не любить актрису, очаровавшую не только российских зрителей, но и весь мир
Горячие темы на Авто
Как вы думаете, считаете? 176
НЭП - лучшее в экономике, что было в 20 веке? 142
Это Россия , Детка . 134
Прошу совета!!! 116
Новости партнеров
Послание прямого действия
Скрытый смысл фильма «Вторжение», который не все поняли
«Нам бы так». Почему мы гордимся московским метрополитеном
Пенсии гарантировали
Дети
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына Позже выяснилось, что Петр провел ночь в гостевом доме
Леди
Объятия Питт и Энистон: как прошла премия SAG Awards Знаменитости стали гостями престижной кинопремии (фото)
Дом
Реабилитация ковра. Когда уместно использовать его в интерьере
Можно ли размораживать холодильник феном?
10 усадеб Москвы, которые стоит посетить, когда выпал снег
Как выглядит наноквартира в Петербурге
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь