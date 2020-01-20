Эрдоган снова заявил о присутствии бойцов «Вагнера» в Ливии

«Эрдоган также затронул тему присутствия турецких сил в Ливии и критику некоторых сторон относительно решения Турции оказать военную помощь ливийскому законному правительству», — отмечает издание.
Турецкий лидер утверждает, что Анкара пока что направила в Ливию только группу инструкторов для подготовки местных военных. В то же время, президент Турции отметил, что в этой североафриканской стране присутствуют поддерживающие Ливийскую национальную армию (ЛНА) Халифы Хафтара иностранные силы.
В частности, по словам турецкого президента, речь идет о 2,5 тыс. бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». В декабре 2019 года он заявлял, что речь идет о 2 тыс. таких бойцов. «Почему этот вопрос (об иностранных силах в Ливии — ИФ) не поднимается? Когда мы об этом говорим, они не отвечают», — отметил Эрдоган.
По его словам, «речь идет не только о “Вагнере”, там еще 5 тыс. солдат из Судана, к тому же там есть солдаты из Чада и Нигера». «Администрация Абу-Даби берет все возможные ресурсы, которые может найти (для поддержки Хафтара — ИФ)», — добавил Эрдоган.
В воскресенье, 19 января, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обеспокоен сообщениями об отправке Турцией иностранных наемников в Ливию.
«Этому нужно положить конец», — привела его слова радиостанция France Info. Речь идет о выдержках из выступления Макрона на конференции в Берлине по Ливии, распространенных Елисейским дворцом.
Турция в Ливийском конфликте поддерживает находящееся в Триполи правительство национального согласия, а не ЛНА. Ранее в январе 2020 года Эрдоган объявил об отправке турецких войск в Ливию для нормализации ситуации в этой стране.