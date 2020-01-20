18:40 (мск), источник: Ведомости
Путин внес в Госдуму проект поправок в Конституцию
Президент анонсировал изменения в послании Федеральному собранию.
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках в Конституцию. Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.
В законопроекте содержатся поправки, которые анонсировал Путин в послании Федеральному собранию. В частности, статью 75 Конституции предлагается дополнить утверждением, что в Российской Федерации гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума в целом по России и индексация социальных пособий.
Согласно поправкам, губернатором и руководителем федеральных органов власти сможет быть россиянин без иностранного гражданства, вида на жительство или «иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства». Также предлагается ужесточить требования к кандидатам в президенты: они должны жить в России не менее 25 лет (сейчас по Конституции 10 лет) и никогда не иметь иностранного гражданства. Требование про иностранное гражданство не распространяется на жителей присоединенных к России территорий.
Требования по возрасту появятся для членов Федерального собрания. Членом Совета Федерации сможет стать россиянин от 30 лет и старше, для депутатов Госдумы остается прежний возрастной ценз — от 21 года. Для парламентариев, как и для губернаторов, появится запрет на иностранное гражданство.
Одна из главных интриг поправок в Конституцию — статус Госсовета. Путин предлагает закрепить в Основном законе право президента формировать Госсовет. Эта структура создается для «согласованного функционирования органов государственной власти», определения основных направлений внутренней и внешней политике, а также
В законопроекте уточняется процедура назначения правительства. Как и сейчас президент назначает премьера, его заместителей и всех министров. Вместо формулировки, что Госдума дает согласие президенту на назначение премьера, Путин предлагает написать, что Госдума утверждает кандидатуру премьера, однако в чем разница — непонятно. Но расширение полномочий Госдумы все же будет: она сможет утверждать кандидатуры
Как и предсказывали «Ведомости», отказ от приоритета международных актов над Конституцией Путин предложил прописать в статье 79, что позволит избежать созыва Конституционного собрания. Поправки разрешают не исполнять решения международных органов, если они противоречат Конституции.
Также Путин предлагает сократить число судей Конституционного суда с 19 до 11. При этом сейчас в состав Конституционного суда входят 15 судей. Совет Федерации предлагается наделить правом прекращать по представлению президента полномочия судей Конституционного и Верховного судов, а также судей кассационных и апелляционных судов «в случае поступка порочащего честь и достоинства судьи».
Госдума рассмотрит поправки в Конституцию в первом чтении уже в четверг. Порядок голосования по законопроекту будет прописан во втором чтении, которое состоится в феврале.
Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Госдуме будут сопредседатели конституционной комиссии — сенатор Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации Талия Хабриева.
Александра Чунова