Постпред Британии раскритиковала Россию из-за созыва Совбеза по Сирии

Заседание по «формуле Арриа» пройдет в понедельник по инициативе России. В мероприятии примет участие постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.
Российская сторона отмечает, что критический анализ доклада ОЗХО вызвал серьезные вопросы по выводам, сделанным из основных доказательных пунктов расследования — будь то химический анализ, токсикология, баллистика или показания свидетелей.
По мнению Москвы, в минувшем году появлялось все больше и больше информации, показывающей, что инспекторы, входившие в состав первоначальной группы, развернутой в Думе, не привлекались и не участвовали в написании доклада до момента его публикации.
Кроме того, их многочисленные попытки поднять резонные вопросы или даже выразить отличные от доклада наблюдения неоднократно игнорировались. В России считают, что такая практика ставит под сомнение целостность итогового отчета.
В понедельник пресс-служба постпредства Великобритании при ООН распространила комментарий руководителя дипведомства Карен Пирс.
«Мы разочарованы тем, что Россия решила использовать привилегированное положение, чтобы попытаться дискредитировать пользующуюся уважением ОЗХО и ее персонал», — сказала она.
По словам Пирс, за шесть лет Сирия не представила полную декларацию о программе химоружия, как того требуют резолюция 2118 СБ ООН и Конвенция о химическом оружии.
Она выразила сомнение в том, что сирийские власти выполнили обязательства по полному уничтожению программы химоружия.
При этом она призвала Россию «вместо созыва встречи Совбеза для нападок на ОЗХО заставить Сирию полностью сотрудничать с ОЗХО».
Между тем регулярные доклады ООН подтверждают, что Сирия уничтожила все свое химоружие.
Весной прошлого года ОЗХО опубликовала доклад об итогах расследования инцидента в городе Дума в Восточной Гуте, произошедшего 7 апреля 2018 года. В нем утверждается, что при атаке использовалось «токсическое химическое вещество… вероятно, хлор». В документе, в частности, говорится, что баллоны с хлором были сброшены с воздуха, что позволило некоторым странам Запада обвинить в атаке сирийскую авиацию.
Однако позже в общий доступ попал документ с инженерной оценкой эксперта ОЗХО Иэна Хендерсона, где говорилось, что «наблюдения, сделанные в двух местах происшествия, вместе с последующим анализом позволяют предположить, что, вероятнее всего, баллоны положили, а не сбросили с воздуха». В докладе отмечалось, что группа специалистов во главе с Хендерсоном провела ряд тестов, имитирующих ситуацию.
Эксперты пришли к выводу, что в одном из предполагаемых случаев химатаки следы от предполагаемого удара емкости, в которой якобы было отравляющее вещество, не совпадают с повреждением бетонной крыши на месте происшествия. Анализ второго места, где емкость с газом нашли на кровати в одном из помещений, показал, что клапан баллона остался нетронутым, что невозможно при прохождении через перекрытия потолка.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. В качестве доказательств химической атаки организация «Белые каски» использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.
МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
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