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00:08 (мск), источник: РИА Новости

Постпред Британии раскритиковала Россию из-за созыва Совбеза по Сирии

ООН, 20 янв — РИА Новости. Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс раскритиковала Россию за созыв заседания Совбеза, на котором будет обсуждаться доклад ОЗХО по инциденту с химоружием в сирийской Думе в 2018 году, сообщила пресс-служба британского постпредства.

Источник: AP 2020

Заседание по «формуле Арриа» пройдет в понедельник по инициативе России. В мероприятии примет участие постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

Вопросы к докладу ОЗХО

Российская сторона отмечает, что критический анализ доклада ОЗХО вызвал серьезные вопросы по выводам, сделанным из основных доказательных пунктов расследования — будь то химический анализ, токсикология, баллистика или показания свидетелей.

По мнению Москвы, в минувшем году появлялось все больше и больше информации, показывающей, что инспекторы, входившие в состав первоначальной группы, развернутой в Думе, не привлекались и не участвовали в написании доклада до момента его публикации.

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Кроме того, их многочисленные попытки поднять резонные вопросы или даже выразить отличные от доклада наблюдения неоднократно игнорировались. В России считают, что такая практика ставит под сомнение целостность итогового отчета.

Нападки на Россию

В понедельник пресс-служба постпредства Великобритании при ООН распространила комментарий руководителя дипведомства Карен Пирс.

«Мы разочарованы тем, что Россия решила использовать привилегированное положение, чтобы попытаться дискредитировать пользующуюся уважением ОЗХО и ее персонал», — сказала она.

По словам Пирс, за шесть лет Сирия не представила полную декларацию о программе химоружия, как того требуют резолюция 2118 СБ ООН и Конвенция о химическом оружии.

Она выразила сомнение в том, что сирийские власти выполнили обязательства по полному уничтожению программы химоружия.

При этом она призвала Россию «вместо созыва встречи Совбеза для нападок на ОЗХО заставить Сирию полностью сотрудничать с ОЗХО».

Между тем регулярные доклады ООН подтверждают, что Сирия уничтожила все свое химоружие.

Что было в докладе

Весной прошлого года ОЗХО опубликовала доклад об итогах расследования инцидента в городе Дума в Восточной Гуте, произошедшего 7 апреля 2018 года. В нем утверждается, что при атаке использовалось «токсическое химическое вещество… вероятно, хлор». В документе, в частности, говорится, что баллоны с хлором были сброшены с воздуха, что позволило некоторым странам Запада обвинить в атаке сирийскую авиацию.

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Однако позже в общий доступ попал документ с инженерной оценкой эксперта ОЗХО Иэна Хендерсона, где говорилось, что «наблюдения, сделанные в двух местах происшествия, вместе с последующим анализом позволяют предположить, что, вероятнее всего, баллоны положили, а не сбросили с воздуха». В докладе отмечалось, что группа специалистов во главе с Хендерсоном провела ряд тестов, имитирующих ситуацию.

Эксперты пришли к выводу, что в одном из предполагаемых случаев химатаки следы от предполагаемого удара емкости, в которой якобы было отравляющее вещество, не совпадают с повреждением бетонной крыши на месте происшествия. Анализ второго места, где емкость с газом нашли на кровати в одном из помещений, показал, что клапан баллона остался нетронутым, что невозможно при прохождении через перекрытия потолка.

Инсценировка химатаки

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. В качестве доказательств химической атаки организация «Белые каски» использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.

МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

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