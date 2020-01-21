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00:29 (мск), источник: ТАСС

Помпео не исключил новых санкций за поддержку властей Венесуэлы

Новые санкции могут ввести против России, в частности против компании «Роснефть».

Источник: AP 2020

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео не исключил введения Вашингтоном новых санкций против тех, кто оказывает поддержку властям Венесуэлы. Об этом он заявил в понедельник журналистам после встречи с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо в Боготе. Стенограмму его выступления распространила пресс-служба Госдепартамента.

«Мы не обсуждаем конкретные санкции, но никто ни на секунду не должен сомневаться, что Соединенные Штаты еще не закончили», — сказал он, отвечая на вопрос о том, готовы ли США ввести санкции против России, в частности компании «Роснефть», в ответ на поддержку правительства Мадуро. «Я бы ни на секунду не сомневался, что Соединенные Штаты предпримут дальнейшие действия для поддержки президента Гуайдо и народа Венесуэлы», — добавил госсекретарь США.

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Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.

Венесуэльский президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

В сентябре прошлого года спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что США допускают в будущем санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой, но пока не готовы к этому. Прежде Абрамс признавал, что работа «Роснефти» в Венесуэле не нарушает американские санкции в отношении этой страны.

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