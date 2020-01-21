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01:48 (мск), источник: РИА Новости

Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что в конституции Украины необходимо закрепить норму о традиционных семьях, в которых браки заключают мужчины с женщинами.

Источник: Reuters

Ранее в Раде было создано крупнейшее межфракционное объединение «Ценности. Достоинство. Семья». В него вошли более 300 депутатов.

«Я к однополым бракам отношусь примерно так: нужно закрепить в конституции традиционные семьи, где мужчина и женщина должны создавать семьи. Если у людей есть какие-то другие виденья этого — это их личное дело, но делать это частью конституции и наоборот это подталкивать, я считаю странной историей», — сказала Тимошенко в эфире программы «Свобода слова».

При этом, по словам Тимошенко, она намерена изучить программу межфракционного объединения, и если оно действительно защищает традиционные отношения, ее фракция рассмотрит вопрос присоединения к нему.

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