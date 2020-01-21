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13:04 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

«Врачи РФ» ответили на вопрос, кто достоин стать новым главой Минздрава

Врачи первыми из представителей профессиональных сообществ решили обсудить, кто достоин занять пост министра здравоохранения РФ. В опросе закрытой общероссийской соцсети «Врачи РФ» наиболее популярными оказались кандидатуры докторов медицинских наук Гузель Улумбековой и Леонида Рошаля, а также и. о. главы Минобороны Сергея Шойгу. Также в списке фигурируют другие «медийные персоны и популярные чиновники»: кардиохирург Лео Бокерия и основатель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. Опрошенные «Ъ» эксперты призвали не искать будущего министра в сфере здравоохранения, а выбрать управленца с широким кругозором.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Редакция общероссийской социальной сети «Врачи РФ» (закрытое профессиональное сообщество с аудиторией около 600 тыс. человек) провела среди пользователей опрос «Кто достоин стать новым министром здравоохранения?». Как отметили в разговоре с «Ъ» представители платформы, целью опроса была попытка узнать, «кого сами врачи видят министром здравоохранения». В список для голосования вошли «наиболее медийные лица, имеющие отношение к медицине и организации здравоохранения», «популярные среди врачей чиновники, не имеющие прямого отношения к здравоохранению», а также пользователи могли предложить свой вариант на пост министра. В опросе приняли участие 2,235 тыс. человек.

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С существенным отрывом от коллег и неколлег первое место на выборах «народного министра» заняла руководитель научно-методического экспертного центра «Высшая школа организации и управления здравоохранением» Гузель Улумбекова, она набрала почти 26,5% голосов.

На втором месте — президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль (16,2% голосов), на третьем месте — и. о. министра обороны РФ Сергей Шойгу (10,5%). Далее следуют лидер профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева (10%), руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе с ВИЧ Роспотребнадзора Вадим Покровский (почти 6,8%), главный кардиохирург Минздрава, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов (5%), почетный президент Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия (4,9%), руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюта Федермессер (4,8%), руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба (4,3%).

За и. о. министра здравоохранения Веронику Скворцову проголосовали 1,5% участников опроса, за и. о зампреда правительства по социальным вопросам, экс-министра здравоохранения и социального развития Татьяну Голикову — около 0,9%.
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Госпожа Улумбекова в разговоре с «Ъ» сообщила, что уже написала программу необходимых мер, которые должен принять новый министр здравоохранения: «Во вторник мы узнаем, кто это будет. Я отправила свою программу в Совет федерации, членам комитета Госдумы по охране здоровья и спикеру Вячеславу Володину, а также всем губернаторам». «Сегодня отрасль находится в свободном падении, — отметила она.— Для стабилизации ситуации новый министр должен немедленно принять следующие меры: увеличить оплату труда врачей, в первую очередь первичного звена здравоохранения, повысить квалификацию кадров, ввести бесплатное лекарственное обеспечение не только для отдельных категорий граждан, а всем категориям граждан». Эксперт отметила, что для этого потребуется увеличить госфинансирование здравоохранения на 720 млрд руб., доведя расходы до 4 трлн руб. «Поэтапно к 2024 году мы должны довести эту цифру до 5% ВВП, сейчас она составляет 3,2%», — сказала Гузель Улумбекова.

Леонид Рошаль не смог прокомментировать результаты выборов вечером в понедельник, так как находился «на совещании».

Президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский отметил, что «у нас в стране министров не выбирают, уже поэтому голосование странно».

По его мнению, главой ведомства должен быть человек, который разбирается в управлении, экономике, «хотя бы в чем-то, кроме медицины».

Господин Саверский допустил, что Сергей Шойгу «мог бы стать идеальным министром с точки зрения строительства системы здравоохранения по армейскому образцу, так как здравоохранение — это реальная армия, которая подчиняется порядкам, стандартам, приказам, вся система выстраивается административно». «А сейчас децентрализация системы здравоохранения достигла апогея: в каждом регионе свои перечни лекарств, свои системы медпомощи», — отметил эксперт.

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Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович (также фигурирует в опросе с 1,8% голосов) заявила «Ъ», что «проблемы в системе здравоохранения, скорее всего, надо решать человеку, находящемуся вне этой системы». «Это требует более широкого взгляда на проблему и выходит за пределы только выделения денег на систему. Безусловно, требуется очень глубокое понимание самых разных аспектов связей в здравоохранении с другими сферами», — отметила она.

Ряд источников «Ъ» в отрасли на вопрос о потенциальном министре называют депутата Дмитрия Морозова «как человека с отрицательным негативным рейтингом», вице-мэра Москвы по социальным вопросам Анастасию Ракову («хотя вряд ли дадут слишком усилиться ее нынешнему начальнику»), также звучит имя ректора Санкт-Петербургского государственного медуниверситета имени Павлова Сергея Багненко. Ряд экспертов не исключили, что пост сохранит Вероника Скворцова.

Валерия Мишина

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