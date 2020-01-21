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12:45 (мск), источник: Интерфакс

Помпео заявил о работе над проектом смены власти в Венесуэле

Москва. 21 января. INTERFAX.RU — Госсекретарь США Майк Помпео признал, что Соединенные Штаты совместно с союзниками и партнерами в мировом масштабе строят планы смены режима в Венесуэле.

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«Мы работаем над проектом, который приведет к тому, что Мадуро уйдет, а венесуэльский народ сможет провести свободные и справедливые выборы. Мы беседуем с представителями Южной Америки, Центральной Америки, Европы — странами всего мира, чтобы добиться этого результата», — сказал он в интервью колумбийскому телеканалу Caracol TV во вторник.

Помпео отметил, что разработанная для смены венесуэльского режима стратегия «работает фундаментально», и США намерены продолжать действовать в том же направлении.

То, что мы сделали, — это укрепили венесуэльский народ, мы ясно дали ему понять, что мир стоит на его стороне. Сегодня почти пять десятков стран признали Хуана Гуайдо законным лидером Венесуэлы, и мы ввели жесткие санкции против режима, что затрудняет нанесение им дальнейшего ущерба народу.
Майк Помпео ​​​​​​​
госсекретарь США

По словам госсекретаря, «предстоит еще много работы», но США «продолжают работать над проектом».

«В конечном счете мы добьемся свободных и справедливых выборов нового президента, и тогда венесуэльский народ сможет получить более светлое, лучшее и процветающее будущее», — выразил уверенность глава американского госдепа.

В качестве подтверждения правильности выработанной Вашингтоном стратеги он вспомнил развал СССР.

Я помню, как бывший госсекретарь США Бейкер говорил мне, что до падения Советского Союза никто не верил, что такая стратегия работает. А потом это сработало.
Майк Помпео
госсекретарь США

В ответ на вопрос о том, готовы ли США откликнуться на призыв президента Венесуэлы Николаса Мадуро о прямых переговорах между двумя странами, Помпео посоветовал главе режима «просто вести переговоры с собственным народом, народом, который он погубил».

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