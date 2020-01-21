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12:29 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле оценили сроки выполнения озвученных в послании инициатив

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Любые инициативы, которые предлагает президент России Владимир Путин, реализуются в приоритетном порядке, выполнение озвученных главой государства в послании инициатив в «долгий ящик» откладывать не будут, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

«Президент озвучил инициативу. Любые инициативы, которые озвучиваются главой государства, они, безусловно, встречаются с большим вниманием. И реализация этих инициатив, их обсуждение всегда осуществляются в исключительно приоритетном порядке — это реальность, в которой мы существуем, это абсолютно понятная и ясная реальность», — ответил Песков, отвечая на вопрос, почему наблюдается такая спешка в работе с поправкой в Конституцию РФ.

На уточняющий вопрос о сроках Песков ответил, что «каких-то четких дат мы не ставим, но очевидно, что в “долгий ящик” ничего откладываться не будет».

Законопроект с предлагаемыми изменениями был в понедельник внесен президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Справка
Послание президента Федеральному собраниюВ ходе выступления Владимир Путин уделил особое внимание двум темам: изменению Конституции и поддержанию семей с детьми
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