В Кремле оценили сроки выполнения озвученных в послании инициатив

«Президент озвучил инициативу. Любые инициативы, которые озвучиваются главой государства, они, безусловно, встречаются с большим вниманием. И реализация этих инициатив, их обсуждение всегда осуществляются в исключительно приоритетном порядке — это реальность, в которой мы существуем, это абсолютно понятная и ясная реальность», — ответил Песков, отвечая на вопрос, почему наблюдается такая спешка в работе с поправкой в Конституцию РФ.
На уточняющий вопрос о сроках Песков ответил, что «каких-то четких дат мы не ставим, но очевидно, что в “долгий ящик” ничего откладываться не будет».
Законопроект с предлагаемыми изменениями был в понедельник внесен президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.