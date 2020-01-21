Клишас рассказал о принципах голосования по поправкам в Конституцию

Он отметил, что на этих же принципах проходило голосование на последних президентских выборах.
«Перед тем, как мы четко уже определили, по каким правилам будет проходить голосование на выборах президента, мы в законодательство внесли несколько изменений, направленных на то, чтобы повысить в обществе доверие к самой системе выборов», — сказал сенатор журналистам.
Клишас подчеркнул, что в законопроекте о поправке к Конституции, который президент накануне внес в Госдуму, обозначено лишь то, что голосование состоится, однако больше никаких подробностей не зафиксировано.
Сенатор отметил, что на следующее заседание рабочей группы, которое состоится в четверг, пригласили главу ЦИК Эллу Памфилову и зампреда комиссии Николая Булаева.
«Я думаю, что там (в ЦИК. — Прим. ред.) самые компетентные люди и с точки зрения технического обеспечения этого голосования, и с точки зрения его правового оформления», — отметил Клишас.
Он добавил также, что рабочая группа не будет ограничиваться внесенным законопроектом и сама предложит новые поправки к Основному закону.
По словам сенатора, в работе группы начинается «очень важный этап»: ее члены поедут в регионы, пообщаются с гражданами и общественными объединениями, чтобы выяснить, в чем заключается запрос на изменение текста Конституции.
Вот это — самая главная задача, которую должна рабочая группа выяснить, сформулировать эти предложения по итогам общения с людьми, по итогам поездки в регионы и доложить президенту.
Владимир Путин накануне внес в Госдуму законопроект о поправке к Конституции. В законопроекте президент предложил закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим ключевые должности, включая премьера, министров и губернаторов.
Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.