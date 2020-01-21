13:21 (мск), источник: Forbes
«Негативный сигнал»: Bloomberg узнал о понижении Силуанова
Антон Силуанов в новом правительстве Михаила Мишустина может потерять должность первого
Исполняющий обязанности первого
Силуанов руководил Минфином и был зампредом правительства в период ужесточения
Собеседники агентства утверждают, что должность первого
Белоусов известен своим предложением брать больше налогов с металлургических, химических и нефтехимических компаний, чтобы собрать больше 500 млрд рублей на исполнение майского указа Владимира Путина. Сам Белоусов рассказывал Forbes, что бумагу с его предложениями и списком из 14 компаний журналистам передали бизнесмены, которые неправильно его поняли. В результате девять публичных компаний из списка потеряли в стоимости около 400 млрд рублей — то есть чуть меньше, чем у них предлагалось изъять. По словам Белоусова, тем самым бизнесмены «сами себе в ногу выстрелили». «Ну какие же дураки! Надо же, такие миллиарды и такие идиоты», — заявлял он.
Ранее Bloomberg писал, что вместо Белоусова в Кремль может переехать исполняющий обязанности министра экономического развития Максим Орешкин.
Также агентство указывает, что Михаил Мишустин намерен создать в Белом доме свою команду и намерен назначить Дмитрия Григоренко, бывшего его заместителем в Федеральной налоговой службе, руководителем аппарата правительства. Сейчас эту должность занимает Константин Чуйченко.
По данным издания, новый состав кабинета министров будет объявлен уже во вторник, 21 января. Представители Силуанова и правительства отказались от комментариев. Об отставке предыдущего правительства Дмитрий Медведев объявил 15 января. На следующий день главой правительства был утвержден Михаил Мишустин.
Ринат Таиров