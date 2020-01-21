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13:21 (мск), источник: Forbes

«Негативный сигнал»: Bloomberg узнал о понижении Силуанова

Антон Силуанов в новом правительстве Михаила Мишустина может потерять должность первого вице-премьера, которую занимал при Дмитрии Медведеве, но остаться министром финансов, утверждают источники Bloomberg. Об этом слышал и источник Forbes в правительстве.

Источник: Reuters

Исполняющий обязанности первого вице-премьера и министра финансов Антон Силуанов войдет в состав нового правительства Михаила Мишустина, но останется только главой Минфина, сообщили три источника Bloomberg. Источник Forbes в правительстве тоже слышал, что Силуанов может сохранить пост министра финансов, но потерять пост первого вице-премьера. По его словам, решение еще не принято.

Силуанов руководил Минфином и был зампредом правительства в период ужесточения налогово-бюджетной политики, и помог снизить зависимость сырьевой экономики России от колебаний цен на нефть и влияния санкций США, объясняет Bloomberg. Эти изменения сделали российский рынок облигаций очень привлекательным для зарубежных инвесторов и принесли в прошлом году в экономику примерно $16 млрд, продолжает агентство.

Ослабление позиций Силуанова в новом кабинете министров может рассматриваться как «негативный сигнал» для инвесторов, цитирует издание экономиста Татьяну Орлову.

Собеседники агентства утверждают, что должность первого вице-премьера вместо Силуанова вероятно займет помощник президента Андрей Белоусов. Эту же должность ему прочили источники «Ведомостей» и The Bell.

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Белоусов известен своим предложением брать больше налогов с металлургических, химических и нефтехимических компаний, чтобы собрать больше 500 млрд рублей на исполнение майского указа Владимира Путина. Сам Белоусов рассказывал Forbes, что бумагу с его предложениями и списком из 14 компаний журналистам передали бизнесмены, которые неправильно его поняли. В результате девять публичных компаний из списка потеряли в стоимости около 400 млрд рублей — то есть чуть меньше, чем у них предлагалось изъять. По словам Белоусова, тем самым бизнесмены «сами себе в ногу выстрелили». «Ну какие же дураки! Надо же, такие миллиарды и такие идиоты», — заявлял он.

Ранее Bloomberg писал, что вместо Белоусова в Кремль может переехать исполняющий обязанности министра экономического развития Максим Орешкин.

Также агентство указывает, что Михаил Мишустин намерен создать в Белом доме свою команду и намерен назначить Дмитрия Григоренко, бывшего его заместителем в Федеральной налоговой службе, руководителем аппарата правительства. Сейчас эту должность занимает Константин Чуйченко.

По данным издания, новый состав кабинета министров будет объявлен уже во вторник, 21 января. Представители Силуанова и правительства отказались от комментариев. Об отставке предыдущего правительства Дмитрий Медведев объявил 15 января. На следующий день главой правительства был утвержден Михаил Мишустин.

Ринат Таиров

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