Крашенинников оценил вероятность «обнуления» сроков Путина

Продолжительность президентского срока закрепляет статья 81 Конституции. Основной закон в текущей редакции гласит, что одно и то же лицо не может занимать больше двух президентских сроков подряд. Формулировка позволила Путину в 2012 г. снова участвовать в выборах президента, после того как Дмитрий Медведев руководил государством с 2008 по 2012 г.
Впервые о возможности убрать слово «подряд» из статьи Путин заявил 19 декабря. В послании Федеральному собранию 15 января он заявил, что предложит такую поправку в Конституцию и внес ее в Госдуму вместе с другими поправками в Основной закон.
На встрече с ветеранами, прошедшей 18 января в Санкт-Петербурге, один из приглашенных участников Великой Отечественной войны предложил не ограничивать пребывание Путина на посту президента каким-либо сроком, прописанным в Конституции. В ответ Путин заявил, что снятие ограничений приведет к ситуации, аналогичной сложившейся в 1980-х гг., когда на протяжении пяти лет от старости скончались три генеральных секретаря ЦК КПСС — Леонид Брежнев, Юрий Андропов и Константин Черненко.