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13:54 (мск), источник: Ведомости

Крашенинников оценил вероятность «обнуления» сроков Путина

Поправка в Конституцию, убирающая слово «подряд» из ограничения в два президентских срока, не значит, что отсчет срока Владимира Путина начнется заново, заявил «Интерфаксу» руководитель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Источник: Reuters

Продолжительность президентского срока закрепляет статья 81 Конституции. Основной закон в текущей редакции гласит, что одно и то же лицо не может занимать больше двух президентских сроков подряд. Формулировка позволила Путину в 2012 г. снова участвовать в выборах президента, после того как Дмитрий Медведев руководил государством с 2008 по 2012 г.

Новость
Путин внес в Госдуму проект поправок в Конституцию

Впервые о возможности убрать слово «подряд» из статьи Путин заявил 19 декабря. В послании Федеральному собранию 15 января он заявил, что предложит такую поправку в Конституцию и внес ее в Госдуму вместе с другими поправками в Основной закон.

На встрече с ветеранами, прошедшей 18 января в Санкт-Петербурге, один из приглашенных участников Великой Отечественной войны предложил не ограничивать пребывание Путина на посту президента каким-либо сроком, прописанным в Конституции. В ответ Путин заявил, что снятие ограничений приведет к ситуации, аналогичной сложившейся в 1980-х гг., когда на протяжении пяти лет от старости скончались три генеральных секретаря ЦК КПСС — Леонид Брежнев, Юрий Андропов и Константин Черненко.

Справка
Послание президента Федеральному собраниюВ ходе выступления Владимир Путин уделил особое внимание двум темам: изменению Конституции и поддержанию семей с детьми
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