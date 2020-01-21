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13:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков назвал «отчасти правдивой» информацию об отставке правительства из-за реакций на послание Путина

Рассуждения о том, что правительство России ушло в отставку в связи с реакцией министров и вице-премьеров на предложения президента, озвученные во время послания Федеральному собранию, «отчасти может быть правдивой», сообщил пресс-секретарь России Дмитрий Песков. Он отметил, что о решении уйти в отставку объявил «именно Дмитрий Анатольевич Медведев».

Источник: РИА "Новости"

«Эта информация, она тоже далеко отчасти может быть правдивой», — сказал Песков. Он добавил, что о решении уйти в отставку объявил именно Медведев, поэтому «правдоподобность таких сообщений» стоит оценивать «с этого угла».

Напомним, 15 января Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Это произошло спустя несколько часов после послания президента Федеральному собранию, в котором была анонсирована конституционная реформа. На пост премьера был предложен и утвержден глава ФНС Михаил Мишустин.

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