13:44 (мск), источник: Коммерсантъ
Песков назвал «отчасти правдивой» информацию об отставке правительства из-за реакций на послание Путина
Рассуждения о том, что правительство России ушло в отставку в связи с реакцией министров и
«Эта информация, она тоже далеко отчасти может быть правдивой», — сказал Песков. Он добавил, что о решении уйти в отставку объявил именно Медведев, поэтому «правдоподобность таких сообщений» стоит оценивать «с этого угла».
Напомним, 15 января Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Это произошло спустя несколько часов после послания президента Федеральному собранию, в котором была анонсирована конституционная реформа. На пост премьера был предложен и утвержден глава ФНС Михаил Мишустин.