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15:17 (мск), источник: Lenta.Ru

В Швейцарии сообщили о задержании российских шпионов за покушение на Браудера

Швейцарские власти сообщили о задержании двух российских шпионов, которые якобы покушались на основателя инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера на форуме в Давосе. Об этом пишет издание Tages Anzeiger со ссылкой на правоохранительные органы, информацию подтвердил Reuters и сам британец.

Источник: AFP 2020

По данным изданий, россияне числились сантехниками «Русского дома» и не должны были иметь дипломатической аккредитации. Они якобы вели подготовительную работу с лета 2019 года. «Швейцарские службы безопасности предотвратили, предположительно, направленную против меня шпионскую операцию России», — написал Браудер в своем Twitter.

Издание Tages Anzeiger пишет, что Браудер был инициатором антироссийских санкций. По его мнению, Москва давно «охотится» за ним и даже пыталась аннулировать его участие в давосском форуме. Однако руководство ВЭФ отказалось удовлетворять эту просьбу.

С 21 по 24 января в Давосе проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ). Там также будет представлен проект «Русский дом»: его сессии посвящены кибербезопасности, криптоэкономике, а также актуальной проблематике ESG (экология (E), социальная сфера (S), корпоративное управление (G). Традиционно на площадке «Русского дома» запланирована встреча членов Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

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