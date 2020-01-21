Новое правительство России. Назначения и версии

Источники «Ъ» в МИД России не ожидают перестановок в руководстве министерства.
Врио главы Минэкономики Максим Орешкин может стать помощником президента Владимира Путина по экономике, сообщают источники «Ъ». Об этом также сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники Bloomberg. Пост министра экономического развития может занять губернатор Пермской области Максим Решетников, сообщили РБК два источника, близких к правительству.
Нынешний помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов может стать первым заместителем премьер-министра Мишустина, сообщают «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников. В правительстве Дмитрия Медведева пост вице-премьера занимал глава Минфина Антон Силуанов. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, он сохранит пост министра финансов.
По данным РБК, новым заместителем премьера станет нынешний вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин. Об этом сообщили пять источников издания, близких к кабинету министров.
РБК со ссылкой на два источника в правительстве, топ-менеджера крупной нефтяной компании и консультанта нескольких нефтяных компаний сообщает, что и.о. вице-премьера Дмитрий Козак не войдет в новый состав правительства. Также издание сообщает, что посты вице-премьеров покинут Алексей Гордеев и Виталий Мутко.
На вопрос о потенциальном министре здравоохранения ряд источников «Ъ» в отрасли называют депутата Дмитрия Морозова «как человека с отрицательным негативным рейтингом», вице-мэра Москвы по социальным вопросам Анастасию Ракову («хотя вряд ли дадут слишком усилиться ее нынешнему начальнику»), также звучит имя ректора Санкт-Петербургского государственного медуниверситета имени Павлова Сергея Багненко. Ряд экспертов не исключили, что пост сохранит Вероника Скворцова.
Три источника, близких к аппарату правительства, сообщили РБК, что Владимир Мединский покинет должность министра культуры. Его место, по мнению двух собеседников РБК, может занять Ольга Любимова. Сейчас она занимает должность руководителя департамента кинематографии в Минкультуры.
Источник, близкий к Белому дому, и два собеседника, близких к Министерствам просвещения и науки и высшего образования, сообщил РБК, что в правительство не войдет и. о. министра просвещения Ольга Васильева. Два собеседника издания, близких к министерству, называют кандидатом на эту должность главу Рособрнадзора Сергея Кравцова.
Как минимум двое чиновников старого правительства не войдут в новое, сообщает РБК. По словам источника в аппарате правительства и двух источников, близких к правительству, должности лишится врио вице-премьера, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко. О том, что место потеряет врио вице-премьера по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец, сообщили три источника, близкие к подавшему в отставку правительству. Ее полномочия могут быть перераспределены между другими вице-премьерами. В свою очередь, и. о. вице-премьера Татьяна Голикова сохранит пост и продолжит курировать вопросы социальной политики в новом правительстве, говорят три источника, близкие к правительству.
И.о. министра цифрового развития Константин Носков не войдет в новое правительство, сообщили РБК источник, близкий к Носкову, и подтвердили источники, близкие к министерству и Кремлю. Причину источники газеты в отрасли связывают с «низкими показателями реализации программы ''Цифровая экономика''». Три собеседника РБК назвали возможным кандидатом на пост министра председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина. Близкий к правительству источник назвал имя вице-президента по цифровым платформам «Ростелекома» и гендиректора «РТ Лабс» Максута Шадаева.
Напомним, 15 января Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести изменения в Конституцию РФ. После оглашения послания премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке своего правительства. 16 января после согласования Госдумой президент назначил премьером экс-главу ФНС Михаила Мишустина.
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