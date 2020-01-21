Источники назвали кандидатов на выбывание из правительства

В составе правительства Михаила Мишустина не будет Максима Акимова, который сейчас исполняет обязанности вице-премьера по транспорту и связи и курирует нацпрограмму «Цифровая экономика». Об этом сообщил РБК со ссылкой на два источника в правительстве, собеседника в одном из профильных ведомств и еще двух федеральных чиновников. Об этом же рассказали два источника Forbes, близкие к самому Акимову.
Как утверждает собеседник РБК, близкий к региональным властям, Акимов получил предложение возглавить Калужскую область.
По его словам, нынешний губернатор региона Анатолий Артамонов уйдет в отставку и будет выдвинут в сенаторы. Ранее сенатор от Калужской области Юрий Волков решил досрочно покинуть свой пост в Совете Федерации и подал заявление о сложении полномочий в связи с переходом на другую работу.
О том, что Акимов может быть назначен губернатором Калужской области, слышал и собеседник Forbes, близкий к правительству. В то же время источник в администрации Калужской области сказал Forbes, что, по его сведениям, с губернатором никто не обсуждал кандидатуру Акимова. По словам источника, работой Акимова «довольны», а потому «Калуга явно не его уровень».
Кроме того, источник РБК, близкий к Белому дому, а также два собеседника, близкие к министерствам просвещения и науки и высшего образования, утверждают, что в правительстве Мишустина не будет Ольги Васильевой. На данный момент она исполняет обязанности министра просвещения. Кандидатом на пост, который Васильева занимала с мая 2018 года, стал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, уточнили источники РБК, близкие к министерству. «Вероятность такая есть», — отметил собеседник в министерстве. Пресс-секретарь Васильевой Андрей Емельянов не стал комментировать сведения об уходе Васильевой, сказав изданию, что «министры назначаются президентом России».
Три собеседника издания, близких к Белому дому, заявили, что в новом составе правительства не окажется и Виталия Мутко, который с мая 2018 года курировал строительство и региональное развитие на посту вице-премьера.
Он также занимался вопросами социально-экономического сотрудничества с республиками Абхазия и Южная Осетия.
Своего места в правительстве не сохранит и Алексей Гордеев, курирующий агропромышленный комплекс и экологию, сказали два источника РБК, близких к правительству. На данный момент Гордеев также исполняет обязанности вице-премьера. Его работа в правительстве Медведева получила положительную оценку в Госдуме. Гордеев занимался вопросами сельского хозяйства и рыболовства, экологии, природопользования и охраны окружающей среды, а также разработкой нацпроекта в сфере экологии.
В среду, 15 января, Медведев и возглавляемое им правительство ушли в отставку в полном составе. Указом президента России Владимира Путина Медведев был назначен зампредом Совета безопасности. Другим членам правительства поручили исполнять их обязанности. Спустя сутки глава государства после согласования с Госдумой назначил новым премьер-министром Михаила Мишустина, ранее руководившего Федеральной налоговой службой. Представить предложения по структуре и составу нового правительства Мишустин должен в ближайшее время.
Клара Минак, Сергей Титов, Людмила Петухова