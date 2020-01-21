15:41 (мск), источник: Ведомости
Путин предложил назначить Чайку полпредом на Северном Кавказе
Чайка более 13 лет руководил Генпрокуратурой.
Президент Владимир Путин предложил бывшему генпрокурору России Юрию Чайке стать полномочным представителем президента в
Путин поблагодарил Чайку за многолетнюю работу на посту генпрокурора, Чайка занимал этот пост с 2006 г. «Очень многое сделано для укрепления законности в России, очень многое сделано для того, чтобы граждане это почувствовали, чтобы государство стало крепче. Имею в виду единство применения законов Российской Федерации на всей территории России», — сказал Путин. Он отметил, что в начале 2000-х обстановка была очень сложной, благодаря работе прокуратуры и лично Чайки было сделано многое, чтобы переломить эту ситуацию.
При этом президент выразил надежду, что парламент поддержит кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета России (СКР) Игоря Краснова на пост генпрокурора. Путин попросил Краснова продолжить усиленную работу в сфере борьбы с коррупцией и соблюдения законности в социальной сфере. По мнению президента, деятельность Генпрокуратуры должна быть более централизованной, ведомство должно и дальше следить за единообразным применением законов на всей территории страны. «Абсолютно убежден, что это пойдет на пользу гражданам», — подчеркнул Путин.
С июня 2018 г. пост полпреда в СКФО занимал 54-летний
Впоследствии был переведен в командование сил специальных операций Минобороны РФ, где занимался координацией действий личного состава во время операции по присоединению Крыма. Позже принимал личное участие в сирийской кампании: по словам военного источника «Ведомостей», он не только занимался планированием операций, но и принимал в них непосредственное участие на местах. По совокупности заслуг был удостоен звания «Герой России»: 28 декабря 2017 г. Владимир Путин лично вручил ему отличительный знак — Золотую звезду.
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Екатерина Еременко, Иван Сафронов