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15:41 (мск), источник: Ведомости

Путин предложил назначить Чайку полпредом на Северном Кавказе

Чайка более 13 лет руководил Генпрокуратурой.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Президент Владимир Путин предложил бывшему генпрокурору России Юрию Чайке стать полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

Путин поблагодарил Чайку за многолетнюю работу на посту генпрокурора, Чайка занимал этот пост с 2006 г. «Очень многое сделано для укрепления законности в России, очень многое сделано для того, чтобы граждане это почувствовали, чтобы государство стало крепче. Имею в виду единство применения законов Российской Федерации на всей территории России», — сказал Путин. Он отметил, что в начале 2000-х обстановка была очень сложной, благодаря работе прокуратуры и лично Чайки было сделано многое, чтобы переломить эту ситуацию.

При этом президент выразил надежду, что парламент поддержит кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета России (СКР) Игоря Краснова на пост генпрокурора. Путин попросил Краснова продолжить усиленную работу в сфере борьбы с коррупцией и соблюдения законности в социальной сфере. По мнению президента, деятельность Генпрокуратуры должна быть более централизованной, ведомство должно и дальше следить за единообразным применением законов на всей территории страны. «Абсолютно убежден, что это пойдет на пользу гражданам», — подчеркнул Путин.

Кого заменит Чайка

С июня 2018 г. пост полпреда в СКФО занимал 54-летний генерал-лейтенант Александр Матовников. Он был переведен на эту должность в июне 2018 г. с поста командующего силами специальных операций — заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ). Генерал-лейтенант Матовников является выходцем из органов госбезопасности (в 1986 г. был зачислен в группу «А» Седьмого управления КГБ СССР). С тех пор, по воспоминаниям Героя Советского Союза генерал-майора в отставке и командира группы «А» КГБ-ГУО Геннадия Зайцева, Александр Матовников принимал участие в спецоперациях по освобождению заложников и нейтрализации террористов, в том числе при захвате больницы в Буденновске, на Дубровке (захват «Норд-Оста») и в Беслане.

Впоследствии был переведен в командование сил специальных операций Минобороны РФ, где занимался координацией действий личного состава во время операции по присоединению Крыма. Позже принимал личное участие в сирийской кампании: по словам военного источника «Ведомостей», он не только занимался планированием операций, но и принимал в них непосредственное участие на местах. По совокупности заслуг был удостоен звания «Герой России»: 28 декабря 2017 г. Владимир Путин лично вручил ему отличительный знак — Золотую звезду.

О судьбе Матовникова станет известно завтра, сказал «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, получит ли Матовников новое назначение.

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Екатерина Еременко, Иван Сафронов

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