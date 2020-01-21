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16:10 (мск), источник: Lenta.Ru

У задержанных за «покушение» на Браудера россиян нашли дипломатические паспорта

У задержанных в швейцарском Давосе россиян, которые якобы покушались на основателя инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, обнаружили дипломатические паспорта и отпустили. Об этом сообщает газета Tribune de Geneve со ссылкой на швейцарские власти.

Источник: Reuters

Отмечается, что оба россиянина были задержаны в Давосе во время проверки документов. Сначала они представились сантехниками, однако затем предъявили российские дипломатические паспорта. В полиции заявили, что против них не стали заводить уголовное дело, и мужчины спокойно покинули страну. Источники газеты считают, что россияне могли планировать установку подслушивающих устройств или взлом компьютерных сетей.

Подчеркивается, что правоохранители были удивлены количеством времени, которое россияне провели в Швейцарии летом 2019 года: газета пишет, что они планировали находиться там с 8 по 28 августа, что может обойтись «слишком дорого для тех, кто устанавливает и ремонтирует туалеты или раковины».
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Ранее швейцарские власти сообщали о задержании двух российских шпионов, которые якобы покушались на Браудера на форуме в Давосе. Информацию подтвердил Reuters и сам британец.

В декабре 2018 года Браудеру было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. По данным российской Генпрокуратуры, преступное сообщество создавалось для уклонения от уплаты налогов, хищения российских бюджетных средств, а также преднамеренного банкротства.

Кроме того, в Генпрокуратуре заявили, что считают весьма вероятным тот факт, что аудитор Сергей Магнитский был убит по приказу Браудера. «Магнитского и других соучастников преступлений Браудера могли отравить диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия», — отметили в ведомстве.

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