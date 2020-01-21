Швейцарские СМИ сообщили о двух российских шпионах в Давосе

Швейцарская газета Tages-Anzeiger сообщает, что двух россиян задержали в августе для проверки документов на горнолыжном курорте, где на этой неделе проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ). Они назвали себя сантехниками, однако предъявили дипломатические паспорта. Позже россияне покинули страну.
Вместе с тем, Reuters со ссылкой на полицию восточного швейцарского кантона Гризон (Граубюнден) сообщает, что двое мужчин с российскими дипломатическими паспортами были подвергнуты обычной проверке личности в Давосе в августе 2019 года, но никакой связи между их визитом в страну и ВЭФ установлено не было. «Действительно, мы проверили двух российских граждан в Давосе, и они предъявили дипломатические паспорта, но у нас не было никаких причин для их задержания. Их отпустили», — сказала представительница полиции. Она добавила, что полиция не идентифицировала россиян, как сантехников.
Представитель российского посольства в Берне опроверг информацию о шпионаже, сообщает агентство. «Дипломатические паспорта выдаются высокопоставленным чиновникам, а не работникам физического труда. Я предполагаю, что это была глупая шутка», — сказал он. Официальный представитель МИД России в Москве Мария Захарова заявила, что ей ничего не известно об инциденте.