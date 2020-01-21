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18:10 (мск), источник: РИА Новости

Комитет Совфеда направил отзыв на проект о поправке к Конституции

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Конституционный комитет Совета Федерации направил в Госдуму положительный отзыв на законопроект о поправке к Конституции, сообщил РИА Новости во вторник глава комитета Андрей Клишас.

Источник: РИА Новости

«Концепция проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации “О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти” поддерживается», — говорится в заключении комитета.

Клишас также сообщил, что 23 января планирует принять участие как официальный представитель президента Российской Федерации в пленарном заседании Государственной Думы, на котором будет рассмотрен в первом чтении проект закона о поправке к Конституции.

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Президент РФ внес в понедельник в Госдуму законопроект о поправке к Конституции РФ. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.

Часть предложений касается полномочий Государственной думы и Совета Федерации: нижняя палата получит право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров. Утверждение кандидатур на посты министров иностранных и внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям и юстиции предлагается после консультаций с Совфедом. Также, согласно законопроекту, верхняя палата по представлению главы государства будет назначать и освобождать от должности генпрокурора и его заместителей, а также прекращать полномочия глав Конституционного и Верховного судов, их заместителей и судей.

В том числе законопроектом предлагается закрепить в конституции регулярную индексацию пенсий в России, а также минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума.

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