Объявлен состав нового правительства России

20:07 (мск), источник: Секрет Фирмы
Татьяна Голикова.
Юрий Борисов.
Юрий Трутнев.
Антон Силуанов. Министр финансов сохранил свой пост, но утратил статус первого
Константин Чуйченко. Руководитель аппарата правительства, однокурсник Дмитрия Медведева остался в правительстве, но лишился своей должности. Его новый пост — министр юстиции РФ.
Андрей Белоусов — первый
Дмитрий Григоренко — руководитель аппарата правительства. Григоренко был заместителем Мишустина, когда тот возглавлял Федеральную налоговую службу.
Марат Хуснуллин —
Алексей Оверчук —
Виктория Абрамченко —
Дмитрий Чернышенко —
Михаил Мурашко — министр здравоохранения. Сменщик Вероники Скворцовой ранее возглавлял Росздравнадзор.
Ольга Любимова — министр культуры. Ранее она была подчиненной Мединского, занимая пост директора департамента кинематографии.
Сергей Кравцов — министр просвещения. Ранее он занимал пост главы Рособрнадзора.
Олег Матыцин — министр спорта. Матыцин — бывший ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.
Максим Решетников — министр экономического развития. Преемник Максима Орешкина ради работы в правительстве РФ покинул пост губернатора Пермского края.
Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. На этот пост он переходит из «Ростелекома», где был
Валерий Фальков — министр науки. Пришёл в правительство с поста ректора Тюменского госуниверситета.
Антон Котяков — министр труда. Был заместителем министра финансов РФ.
Дмитрий Козак. Правительство покинул
Максим Акимов.
Виталий Мутко.
Ольга Голодец. Информация об отставке ответственной за туризм, культуру и спорт
Сергей Чеботарев. Министр по делам Северного Кавказа лишился полномочий, потому что министерство упразднено. Его функции отошли к Минэкономразвития.
Ольга Васильева.
Павел Колобков. На отставку министра спорта могли повлиять допинговые скандалы и отстранение России от международных соревнований, сообщали СМИ.
Максим Орешкин. Как и ожидалось, министр экономического развития РФ переходит на работу в Кремль. Он станет помощником президента.
Вероника Скворцова. Фракция «Единой России» публично высказывала Мишустину недовольство работой Минздрава при Скворцовой. Теперь она возглавит Росздравнадзор, откуда в правительство пришёл Мурашко.
Максим Топилин. Министр труда РФ — ещё один чиновник, чьей работой были недовольны в Госдуме.
Владимир Мединский. К министру культуры у единороссов также были претензии.
Михаил Котюков. Глава Миннауки покидает пост вместе с Ольгой Васильевой. Раньше их министерства были единым целым.
Константин Носков. Глава Минкомсвязи не удержался на своем посту.
Александр Коновалов. Министр юстиции уступил место Константину Чуйченко.
Вместо 10 заместителей у
Президент Владимир Путин на встрече с новым кабмином назвал цели — повышение благосостояния граждан и укрепление государственности. По мнению главы государства, правительство получилось сбалансированным.
Задачи поставил
Анатолий Круглов