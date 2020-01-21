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20:07 (мск), источник: Секрет Фирмы

Объявлен состав нового правительства России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину новое правительство страны. Кабинет министров претерпел некоторые изменения: лишился ряда вице-премьеров и руководителей значительных министерств — и обрел новых. Все кадровые перестановки — в обзоре «Секрета фирмы».

Источник: РИА "Новости"

Остались

Татьяна Голикова. Вице-премьер, руководитель социального блока займется реализацией послания президента Федеральному собранию в составе нового правительства.

Юрий Борисов. Вице-премьер, куратор оборонно-промышленного комплекса остается в кабмине.

Юрий Трутнев. Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке продолжит работу.

Антон Силуанов. Министр финансов сохранил свой пост, но утратил статус первого вице-премьера, которым стал после президентских выборов в 2018 году.

Константин Чуйченко. Руководитель аппарата правительства, однокурсник Дмитрия Медведева остался в правительстве, но лишился своей должности. Его новый пост — министр юстиции РФ.

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Сохранили свои посты

  • Денис Мантуров, министр промышленности и торговли
  • Евгений Дитрих, министр транспорта
  • Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ
  • Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии
  • Сергей Лавров, министр иностранных дел
  • Сергей Шойгу, министр обороны
  • Александр Новак, министр энергетики
  • Владимир Колокольцев, глава МВД.
  • Александр Козлов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики
  • Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства
  • Евгений Зиничев, глава МЧС.
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Пришли

Андрей Белоусов — первый вице-премьер. Помощник президента РФ возвращается в правительство страны. В 2012—2013 годах Белоусов возглавлял министерство экономического развития, а затем перебрался в Кремль.

Дмитрий Григоренко — руководитель аппарата правительства. Григоренко был заместителем Мишустина, когда тот возглавлял Федеральную налоговую службу.

Марат Хуснуллин — вице-премьер по строительству. Преемником Виталия Мутко стал заместитель мэра Москвы Сергея Собянина.

Алексей Оверчук — вице-премьер. Раньше работал заместителем Мишустина в Федеральной налоговой службе.

Виктория Абрамченко — вице-премьер. В правительство переходит руководитель Росреестра.

Дмитрий Чернышенко — вице-премьер по спорту. Глава «Газпром-медиа» заменит Ольгу Голодец.

Михаил Мурашко — министр здравоохранения. Сменщик Вероники Скворцовой ранее возглавлял Росздравнадзор.

Ольга Любимова — министр культуры. Ранее она была подчиненной Мединского, занимая пост директора департамента кинематографии.

Сергей Кравцов — министр просвещения. Ранее он занимал пост главы Рособрнадзора.

Олег Матыцин — министр спорта. Матыцин — бывший ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

Максим Решетников — министр экономического развития. Преемник Максима Орешкина ради работы в правительстве РФ покинул пост губернатора Пермского края.

Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. На этот пост он переходит из «Ростелекома», где был вице-президентом.

Валерий Фальков — министр науки. Пришёл в правительство с поста ректора Тюменского госуниверситета.

Антон Котяков — министр труда. Был заместителем министра финансов РФ.

Ушли

Дмитрий Козак. Правительство покинул вице-премьер, курировавший энергетику и развитие Крыма.

Максим Акимов. Вице-премьер, отвечавший за IT, связь, транспорт и инфраструктуру, покидает правительство. Ему предложили возглавить Калужскую область, но чиновник отказался, сообщали источники РБК. Сейчас регион возглавляет Анатолий Артамонов, второй после Евгения Савченко (Белгородская область) губернатор-долгожитель в России.

Виталий Мутко. Вице-премьер, в последние годы отвечавший за строительство, а ранее — за спорт, уходит. Он занимал различные должности в правительстве с 2008 года. Мутко предложили возглавить государственную компанию «Дом. РФ», сообщил РБК.

Ольга Голодец. Информация об отставке ответственной за туризм, культуру и спорт вице-премьера появилась почти сразу после назначения Михаила Мишустина, однако официально не подтверждалась.

Сергей Чеботарев. Министр по делам Северного Кавказа лишился полномочий, потому что министерство упразднено. Его функции отошли к Минэкономразвития.

Ольга Васильева. Экс-министр просвещения РФ уходит из кабмина, её дальнейшее место работы пока неизвестно.

Павел Колобков. На отставку министра спорта могли повлиять допинговые скандалы и отстранение России от международных соревнований, сообщали СМИ.

Максим Орешкин. Как и ожидалось, министр экономического развития РФ переходит на работу в Кремль. Он станет помощником президента.

Вероника Скворцова. Фракция «Единой России» публично высказывала Мишустину недовольство работой Минздрава при Скворцовой. Теперь она возглавит Росздравнадзор, откуда в правительство пришёл Мурашко.

Максим Топилин. Министр труда РФ — ещё один чиновник, чьей работой были недовольны в Госдуме.

Владимир Мединский. К министру культуры у единороссов также были претензии.

Михаил Котюков. Глава Миннауки покидает пост вместе с Ольгой Васильевой. Раньше их министерства были единым целым.

Константин Носков. Глава Минкомсвязи не удержался на своем посту.

Александр Коновалов. Министр юстиции уступил место Константину Чуйченко.

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Другие перемены

Вместо 10 заместителей у премьер-министра осталось девять. Руководство деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и ФМБА будет осуществлять напрямую правительство. А надзор за Росимуществом перешел от Минэкономразвития к Минфину.

Первое заседание

Президент Владимир Путин на встрече с новым кабмином назвал цели — повышение благосостояния граждан и укрепление государственности. По мнению главы государства, правительство получилось сбалансированным.

Задачи поставил премьер-министр Михаил Мишустин — «демография, поддержка семей с детьми, рост доходов, забота о тех, кому нужна помощь государства, качественное здравоохранение, образование — все то, что называется повышением уровня жизни наших людей».

Анатолий Круглов

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