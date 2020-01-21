21 января, источник: РИА Новости
В сенате США начались слушания по импичменту Трампу
ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. Слушания по импичменту президенту США Дональду Трампу начались во вторник в сенате США.
«На прошлой неделе сенат пересек одну из самых печальных черт в системе нашей власти. Мы начали третий процесс импичмента президенту в американской истории. Это уникальная ответственность», — такими словами открыл заседание лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл.
Заседание транслирует телеканал Fox News.
Макконнелл отметил, что только сенат в состоянии решить вопрос импичмента, назвав разбирательство своего рода «вступительным экзаменом» для верхней палаты перед лицом председательствующего на процессе председателя Верховного суда Джона Робертса.
«Она устанавливает структуру, которая справедлива, беспристрастна», — сказал лидер республиканцев в верхней палате.
На четвертой стадии сенат решит, нужны ли для рассмотрения дополнительные доказательства или свидетели, добавил Макконнелл.
«Если
В ответ с критикой выступил лидер демократического меньшинства Чак Шумер, который повторил обвинения в адрес Трампа. Он также заявил, что предлагаемая резолюция о порядке процесса отражает только видение республиканцев.
«Ее хранили в секрете вплоть до дня накануне разбирательства. Теперь, когда ее раскрыли, понятно, почему. Правила Макконнелла, судя по всему, разработаны президентом Трампом для президента Трампа», — сказал он.
«Резолюция Макконнелла приведет к поспешному процессу с малым количеством свидетельств во мраке ночи», — добавил Шумер.
Палата представителей на прошлой неделе передала дело по импичменту в сенат для проведения процесса над президентом. К присяге был приведен председатель Верховного суда Джон Робертс, который будет председательствовать на процессе, и сенаторы, которые будут исполнять обязанности присяжных. Сторону обвинения представят семь
Макконнелл ранее заявлял, что хотел бы, чтобы происходящее было сродни процессу над бывшим президентом Биллом Клинтоном в 1999 году. Тогда сенат оправдал главу государства.
Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате выносить импичмент Трампу не намерено.