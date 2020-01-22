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13:09 (мск), источник: Ведомости

Мишустин смог собрать в правительстве команду единомышленников

Кроме него такое удавалось лишь одному премьеру — самому Путину. Это означает карт-бланш на изменения, говорят эксперты.

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Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Это захват правительства командой Михаила Мишустина, шутит федеральный чиновник о составе нового правительства. Он собрал команду своих людей и единомышленников, отреагировал другой госслужащий на состав кабинета министров. Это может означать только одно — мандат на изменения, уверены чиновники и эксперты.

В составе нового правительства из девяти вице-премьеров трое работали под началом Мишустина. Еще с тремя у него очень хорошие отношения, говорят его знакомые. Рабочие отношения у него и с его первым замом — перешедшим в Белый дом из Кремля Андреем Белоусовым.

Выездная налоговая проверка в правительстве

Среди вице-премьеров оказалось два недавних заместителя Мишустина в ФНС: аппарат правительства возглавил Дмитрий Григоренко, а курировать цифровые технологии станет Алексей Оверчук. До них эти должности занимали Константин Чуйченко и Максим Акимов.

Григоренко пришел в налоговую службу в 2000 г., спустя 13 лет он стал замом Мишустина. В ФНС он занимался созданием крупных информационных систем — отвечал за работу личных кабинетов компаний и людей, системы «Налог-3» (в ней хранятся все данные о допросах, проверках, банковских документах), создал облачный реестр, объединивший данные всех загсов, и т. д. О новых функциях последней системы Мишустин говорил уже в ранге премьера: будет создана единая система контроля доходов домохозяйств. В течение двух лет с помощью нее он планирует перейти к адресной социальной поддержке людей.

«Григоренко про то, чтобы решить задачу — собрать команду, создать технологию и выпустить готовый продукт», — рассказывает бывший сотрудник аппарата правительства. Хотя в ФНС Григоренко занимался в большей степени именно технологическими продуктами, он хорошо знает людей и в администрации президента, и в правительстве и аппаратную работу настроить сможет, считает федеральный чиновник.

Оверчук же с 2011 г. в ФНС занимался международным налогообложением и валютным контролем. За время его работы ФНС активно налаживала контакты с другими странами — работала в группах ОЭСР, в 2011 г. вступила в Европейскую организацию налоговых администраций, присоединилась к плану BEPS (по борьбе с размыванием налоговой базы), автоматическому обмену налоговой информацией. В ОЭСР российская ФНС курирует цифровую трансформацию. «В ближайшем будущем мы станем адаптивными цифровыми платформами и перейдем к автоматическому бесконтактному администрированию в рамках единой виртуальной транзакционной среды», — обещал Оверчук на встрече бюро в сентябре 2019 г. В международных структурах Оверчука хорошо знают, говорит консультант, работавший с ФНС. Именно Оверчук обсуждал от имени России в ОЭСР будущее налогообложения глобальных корпораций.

Подчиненным Мишустина был еще один его зам в правительстве — Виктория Абрамченко, которая вместо Алексея Гордеева будет курировать сельское хозяйство. Она работала в Роснедвижимости, когда Мишустин возглавлял это ведомство. В 2016 г. Абрамченко стала руководителем Росреестра. О ней говорили как о жестком руководителе, который должен завершить создание Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН; появился с 2017 г.) и бороться с коррупцией в службе. ЕГРН в целом функционирует, выписки можно получать удаленно, однако часто случаются сбои. До Росреестра Абрамченко работала в том числе статс-секретарем и замминистра сельского хозяйства.

Курирующий в новом правительстве спорт и культуру Дмитрий Чернышенко, как и Мишустин, учился в Московском государственном технологическом университете «Станкин». По словам их знакомых, у них хорошие отношения. Чернышенко — выходец из компьютерного бизнеса, что тоже роднит его с Мишустиным. В 1989 г. вместе с сокурсниками основал компанию «Информатика маркетинг сервис» — одну из первых студий компьютерной графики в СССР. Занимался рекламой, спортивным маркетингом, а в ноябре 2005 г. стал гендиректором заявочного комитета «Сочи-2014». Был президентом оргкомитета Олимпийских игр в Сочи и зампредседателя набсовета ГК «Олимпстрой». А с 2015 г. возглавлял холдинг «Газпром-медиа».

Еще один соратник Мишустина в правительстве — Марат Хуснуллин, который будет отвечать за строительство и региональную политику (до него этот блок курировал Виталий Мутко). У них прекрасные отношения, рассказывает федеральный чиновник. В мэрию Москвы в 2010 г. он пришел с поста министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана. Вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным начал ревизию всех строительных проектов, программу реновации ветхого пятиэтажного фонда, установил рекорд построенного в Москве жилья с 1965 г. Президент группы «Гранель» Ильшат Нигматуллин называет его эффективным управленцем — он успешно развил строительный блок «Татэнерго», усовершенствовал стройкомплекс Казани, в Москве при нем успешно решались проблемы обманутых дольщиков. Хуснуллин сможет сдвинуть с места реализацию нацпроекта «Доступное жилье», считает президент ГК «Основа» Александр Ручьев.

Хорошие отношения у Мишустина, по словам его знакомых, и с сохранившей пост социального вице-премьера Татьяной Голиковой.

Мишустин получил полный карт-бланш, единодушны опрошенные «Ведомостями» политологи.

Ни один из российских премьеров последних двух десятилетий — конечно, кроме Путина — не обладал такими возможностями в кадровой сфере, констатирует политолог Алексей Макаркин. У Михаила Касьянова заместителями были Алексей Кудрин и Герман Греф, которые его сильно ограничивали, а Михаил Фрадков и Виктор Зубков вообще мало на что могли влиять, рассуждает он, да и медведевское правительство, по сути, формировал сам Путин. Мишустин должен обеспечить выполнение главной задачи правительства — ускорить рост экономики и доходов людей, рассуждает Макаркин, для этого ему нужны полномочия и кадровый ресурс — все это ему дали. Поэтому ему удалось сделать вице-премьерами людей, которые работали с ним прежде, но не занимали политически значимых постов.

Путин предпринимает колоссальный маневр, считает политолог Николай Петров, и переход людей из ФНС в правительство это подтверждает. Мишустина нельзя сравнивать с бывшими премьерами Фрадковым и Зубковым, говорит Макаркин: «Они были техническими премьерами периода нефтяного роста, когда правительство могло осваивать огромные средства, сейчас задача совершенно другая».

Главный за экономику в правительстве

Радикальные изменения произошли в финансово-экономическом блоке. Курировать его в ранге первого вице-премьера будет Белоусов. В этой должности он сменил Антона Силуанова, который сохранил пост министра финансов.

Инфографика
Сколько денег выделят на нацпроекты?

Именно Белоусов был основным автором майского указа президента, в котором были сформулированы социально-экономические цели до 2024 г., а также идеологом нацпроектов стоимостью почти 26 трлн руб. Еще в прошлом правительстве Белоусов рассчитывал стать первым вице-премьером, чтобы выполнять задуманные им нацпроекты, рассказывали чиновники, в том числе сотрудники аппарата правительства. Но против, по их словам, выступил Медведев.

Белоусов — настоящий государственник: мобилизовать ресурсы и распорядиться собранным, описывает его подход федеральный чиновник. Когда в 2018 г. обсуждалась будущая программа Путина, Белоусов, чтобы найти деньги на нацпроекты, предлагал варианты повышения налоговой нагрузки, в частности ввести соплатеж с населения за медицинские услуги и 4%-ный налог с продаж, рассказывали чиновники, он же предложил повысить НДС (ставка с 2019 г. выросла с 18 до 20%).

Летом 2018 г. Белоусов снова выступил с идеей пополнить бюджет — изъять у 14 металлургических и химических компаний более 500 млрд руб. «сверхдоходов», которые те получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры». В письме Путину он предложил выравнять их рентабельность с рентабельностью нефтегазового сектора за счет повышения налоговой нагрузки. «Хочу напомнить главный закон капитализма: «Делиться надо», — объяснял Белоусов свою идею «Ведомостям». Идея так и не была реализована, а позже трансформировалась в законопроект о защите и поощрении инвестиций, который подготовил Минфин.

Белоусов критиковал кабинет министров Медведева за медленное выполнение майского указа Путина, говорит один из опрошенных чиновников.
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ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку

А Центробанк — за слишком медленное снижение ключевой ставки. «Я вижу возможность для дальнейшего ее снижения, реально можно снизить до уровня примерно 5% (сейчас — 6,25%)», — рассуждал Белоусов. Он также требовал в ноябре 2019 г. «повышенной координации» работы Минфина и ЦБ.

Опереться Белоусову предстоит на нового министра экономического развития Максима Решетникова. Он пришел на работу в правительство Москвы после назначения Собянина мэром. С 2012 по 2017 г. он руководил департаментом экономической политики и развития города, где отвечал за создание инвестиционной стратегии города, и курировал изменения в налоговой политике. В 2017 г. он был назначен губернатором Пермского края. На этом посту он отстаивал финансовую свободу регионов: выступал за скорейшую отмену антикризисной меры — увеличение доли налога на прибыль, направляемой в федеральной бюджет (с 2 до 3 п. п. из 20%), увеличение собственных доходов регионов, неизменность правил для них, а в случае изменений правил — за компенсации.

Главный за экономику в Кремле

Место Белоусова в Кремле займет министр экономического развития Максим Орешкин, сообщали Bloomberg и РБК, а также рассказывали чиновники «Ведомостям» (представители Минэкономразвития и Кремля это не комментируют).

Орешкина чиновники называют антиподом Белоусова во взглядах на экономику, хотя он также был одним из разработчиков майского указа.

У него репутация сильного экономиста, который во главу угла ставит макроэкономическую стабильность как условие роста инвестиций и экономики.

Но одновременно Орешкин считал, что бюджет при недостатке спроса в экономике может оказать ей поддержку. Поэтому он выступал за введение в бюджетном правиле контрциклической составляющей, позволяющей увеличить расходы государства и дефицит бюджета, рассказывает федеральный чиновник.

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Орешкин неоднократно говорил о слишком слабом спросе в экономике — в частности, критиковал ЦБ за промедление в снижении ставки. «Инфляции неоткуда взяться», — указывал он, а на своей странице в Instagram после решения ЦБ снизить ставку написал: «Осознание реальности». Он, как и Белоусов, предлагал ЦБ координировать свои действия с правительством, чтобы у них была единая стратегия. Осенью 2019 г. Орешкин предложил создать новый орган управления совокупным спросом. А в правительственной комиссии по экономическому развитию — подкомиссию, которая бы занималась обеспечением экономического роста и содействием структурным реформам.

Запомнился Орешкин своим ожесточенным спором с Центробанком из-за роста потребительского кредитования. Он может привести экономику к рецессии уже в 2020 г., допускал Орешкин. Он рассчитывал, что ужесточение условий потребительского кредитования высвободит ресурсы и позволит перенаправить их на кредитование бизнеса, что приведет к росту инвестиций.

Новый курс

Главным риском новой конфигурации правительства чиновники называют лишение Силуанова статуса вице-премьера — он сохранил лишь пост министра финансов. Ключевым достижением правительств Медведева была бюджетная консолидация: цена барреля нефти, балансирующая бюджет, опустилась с $67 в 2017 г. до $49 в 2019 г. — это минимум с 2008 г.

С приходом новой команды в правительство бюджетная политика может быть смягчена, считают два федеральных чиновника. Но общий курс правительства вряд ли изменится, уверены опрошенные «Ведомостями» экономисты.

Президент в послании Федеральному собранию явно отметил, что макроэкономическая стабильность останется приоритетом правительства, не стоит ждать значительных изменений в экономической политике, считает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. Но нужно ускорять рост экономики и повышать доходы населения, а на это могут понадобиться дополнительные средства, говорит один из чиновник. Только в 2020 г. на выполнение обещаний Путина в послании потребуется 400−450 млрд руб.

Основное, чего не хватало финансово-экономическому блоку, — экономический рост, говорит главный экономист ING по России Дмитрий Долгин, и, видимо, в новой конфигурации на решении этой задачи будет сделан акцент — через ускорение нацпроектов. Такая конфигурация экономического блока подразумевает большую концентрацию на экономическом росте — но со стабильным и профицитным бюджетом, поддерживает директор финансового центра «Сколково — РЭШ» Олег Шибанов.

Если бюджетная политика и будет смягчена, то важно насколько, говорит главный экономист «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова. Если это произойдет без ущерба долгосрочной стабильности госфинансов, а бюджетное правило останется ключевым элементом макроэкономической политики, то инвесторы продолжат оценивать российские страновые риски как низкие, считает она. Но роль государства будет расти, предостерегает Шибанов: «И Белоусов, и Орешкин в последние годы говорили, что инвестиции федерального бюджета — существенный источник роста». Рост налоговых сборов быстрее ВВП и идеи о «сверхналоге» на компании, повышение НДС — все это уменьшает ресурсы частных компаний и домохозяйств, а значит, может оказаться фактором снижения их расходов и инвестиций, опасается он.

Елизавета Базанова, Филипп Стеркин, Анна Холявко

РИА "Новости"
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину новое правительство страны.

РИА "Новости"
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Первый вице-премьер Андрей Белоусов, финансово-экономический блок, ранее помощник президента по экономическим вопросам.
 

РИА "Новости"
3/31

Вице-премьер Татьяна Голикова, социальный блок, сохранила пост.
 

РИА "Новости"
4/31

Вице-премьер Алексей Оверчук, цифровая экономика, ранее заместитель руководителя ФНС.
 

РИА "Новости"
5/31

Вице-премьер Марат Хуснуллин, региональная политика и строительство, ранее заместитель мэра в правительстве Москвы по строительству.
 

РИА "Новости"
6/31

Вице-премьер Виктория Абрамченко, сельское хозяйство, ранее руководитель Росреестра.
 

РИА "Новости"
7/31

Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
8/31

Вице-премьер Юрий Борисов, оборонный комплекс, промышленность, ТЭК, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
9/31

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, культура и спорт, ранее гендиректор «Газпром-медиа».
 

РИА "Новости"
10/31

Вице-премьер Дмитрий Григоренко, аппарат правительства, ранее заместитель руководителя ФНС.
 

РИА "Новости"
11/31

Министр финансов Антон Силуанов, сохранил пост министра, но перестал быть первым вице-премьером.
 

РИА "Новости"
12/31

Министр экономического развития Максим Решетников, ранее губернатор Пермского края.
 

РИА "Новости"
13/31

Министр транспорта Евгений Дитрих, сохранил должность.
 

РИА "Новости"
14/31

Министр промышленности Денис Мантуров, сохранил должность.
 

РИА "Новости"
15/31

Министр иностранных дел Сергей Лавров, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
16/31

Министр энергетики Александр Новак, сохранил должность.
 

РИА "Новости"
17/31

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
18/31

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
19/31

Министр обороны Сергей Шойгу, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
20/31

Министр юстиции Константин Чуйченко, ранее вице-премьер, руководитель аппарата правительства.
 

РИА "Новости"
21/31

Министр связи Максут Шадаев, ранее вице-президент «Ростелекома».
 

РИА "Новости"
22/31

Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
23/31

Министр культуры Ольга Любимова, ранее директор департамента кинематографии Минкультуры.
 

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24/31

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
25/31

Министр труда Антон Котяков, ранее замминистра финансов.
 

РИА "Новости"
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Министр просвещения Сергей Кравцов, ранее руководитель Рособрнадзора.
 

РИА "Новости"
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Министр спорта Олег Матыцин, ранее президент Международной федерации студенческого спорта.
 

РИА "Новости"
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко, бывший руководитель Росздравнадзора.
 

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Министр науки Валерий Фальков, ранее ректор Тюменского государственного университета.
 

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