13:09 (мск), источник: Ведомости
Мишустин смог собрать в правительстве команду единомышленников
Кроме него такое удавалось лишь одному премьеру — самому Путину. Это означает
Это захват правительства командой Михаила Мишустина, шутит федеральный чиновник о составе нового правительства. Он собрал команду своих людей и единомышленников, отреагировал другой госслужащий на состав кабинета министров. Это может означать только одно — мандат на изменения, уверены чиновники и эксперты.
В составе нового правительства из девяти
Среди
Григоренко пришел в налоговую службу в 2000 г., спустя 13 лет он стал замом Мишустина. В ФНС он занимался созданием крупных информационных систем — отвечал за работу личных кабинетов компаний и людей, системы «Налог-3» (в ней хранятся все данные о допросах, проверках, банковских документах), создал облачный реестр, объединивший данные всех загсов,
«Григоренко про то, чтобы решить задачу — собрать команду, создать технологию и выпустить готовый продукт», — рассказывает бывший сотрудник аппарата правительства. Хотя в ФНС Григоренко занимался в большей степени именно технологическими продуктами, он хорошо знает людей и в администрации президента, и в правительстве и аппаратную работу настроить сможет, считает федеральный чиновник.
Оверчук же с 2011 г. в ФНС занимался международным налогообложением и валютным контролем. За время его работы ФНС активно налаживала контакты с другими странами — работала в группах ОЭСР, в 2011 г. вступила в Европейскую организацию налоговых администраций, присоединилась к плану BEPS (по борьбе с размыванием налоговой базы), автоматическому обмену налоговой информацией. В ОЭСР российская ФНС курирует цифровую трансформацию. «В ближайшем будущем мы станем адаптивными цифровыми платформами и перейдем к автоматическому бесконтактному администрированию в рамках единой виртуальной транзакционной среды», — обещал Оверчук на встрече бюро в сентябре 2019 г. В международных структурах Оверчука хорошо знают, говорит консультант, работавший с ФНС. Именно Оверчук обсуждал от имени России в ОЭСР будущее налогообложения глобальных корпораций.
Подчиненным Мишустина был еще один его зам в правительстве — Виктория Абрамченко, которая вместо Алексея Гордеева будет курировать сельское хозяйство. Она работала в Роснедвижимости, когда Мишустин возглавлял это ведомство. В 2016 г. Абрамченко стала руководителем Росреестра. О ней говорили как о жестком руководителе, который должен завершить создание Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН; появился с 2017 г.) и бороться с коррупцией в службе. ЕГРН в целом функционирует, выписки можно получать удаленно, однако часто случаются сбои. До Росреестра Абрамченко работала в том числе
Курирующий в новом правительстве спорт и культуру Дмитрий Чернышенко, как и Мишустин, учился в Московском государственном технологическом университете «Станкин». По словам их знакомых, у них хорошие отношения. Чернышенко — выходец из компьютерного бизнеса, что тоже роднит его с Мишустиным. В 1989 г. вместе с сокурсниками основал компанию «Информатика маркетинг сервис» — одну из первых студий компьютерной графики в СССР. Занимался рекламой, спортивным маркетингом, а в ноябре 2005 г. стал гендиректором заявочного комитета «Сочи-2014». Был президентом оргкомитета Олимпийских игр в Сочи и зампредседателя набсовета ГК «Олимпстрой». А с 2015 г. возглавлял холдинг «Газпром-медиа».
Еще один соратник Мишустина в правительстве — Марат Хуснуллин, который будет отвечать за строительство и региональную политику (до него этот блок курировал Виталий Мутко). У них прекрасные отношения, рассказывает федеральный чиновник. В мэрию Москвы в 2010 г. он пришел с поста министра строительства, архитектуры и
Хорошие отношения у Мишустина, по словам его знакомых, и с сохранившей пост социального
Ни один из российских премьеров последних двух десятилетий — конечно, кроме Путина — не обладал такими возможностями в кадровой сфере, констатирует политолог Алексей Макаркин. У Михаила Касьянова заместителями были Алексей Кудрин и Герман Греф, которые его сильно ограничивали, а Михаил Фрадков и Виктор Зубков вообще мало на что могли влиять, рассуждает он, да и медведевское правительство, по сути, формировал сам Путин. Мишустин должен обеспечить выполнение главной задачи правительства — ускорить рост экономики и доходов людей, рассуждает Макаркин, для этого ему нужны полномочия и кадровый ресурс — все это ему дали. Поэтому ему удалось сделать
Путин предпринимает колоссальный маневр, считает политолог Николай Петров, и переход людей из ФНС в правительство это подтверждает. Мишустина нельзя сравнивать с бывшими премьерами Фрадковым и Зубковым, говорит Макаркин: «Они были техническими премьерами периода нефтяного роста, когда правительство могло осваивать огромные средства, сейчас задача совершенно другая».
Радикальные изменения произошли в
Именно Белоусов был основным автором майского указа президента, в котором были сформулированы
Белоусов — настоящий государственник: мобилизовать ресурсы и распорядиться собранным, описывает его подход федеральный чиновник. Когда в 2018 г. обсуждалась будущая программа Путина, Белоусов, чтобы найти деньги на нацпроекты, предлагал варианты повышения налоговой нагрузки, в частности ввести соплатеж с населения за медицинские услуги и 4%-ный налог с продаж, рассказывали чиновники, он же предложил повысить НДС (ставка с 2019 г. выросла с 18 до 20%).
Летом 2018 г. Белоусов снова выступил с идеей пополнить бюджет — изъять у 14 металлургических и химических компаний более 500 млрд руб. «сверхдоходов», которые те получили
А Центробанк — за слишком медленное снижение ключевой ставки. «Я вижу возможность для дальнейшего ее снижения, реально можно снизить до уровня примерно 5% (сейчас — 6,25%)», — рассуждал Белоусов. Он также требовал в ноябре 2019 г. «повышенной координации» работы Минфина и ЦБ.
Опереться Белоусову предстоит на нового министра экономического развития Максима Решетникова. Он пришел на работу в правительство Москвы после назначения Собянина мэром. С 2012 по 2017 г. он руководил департаментом экономической политики и развития города, где отвечал за создание инвестиционной стратегии города, и курировал изменения в налоговой политике. В 2017 г. он был назначен губернатором Пермского края. На этом посту он отстаивал финансовую свободу регионов: выступал за скорейшую отмену антикризисной меры — увеличение доли налога на прибыль, направляемой в федеральной бюджет (с 2 до 3 п. п. из 20%), увеличение собственных доходов регионов, неизменность правил для них, а в случае изменений правил — за компенсации.
Место Белоусова в Кремле займет министр экономического развития Максим Орешкин, сообщали Bloomberg и РБК, а также рассказывали чиновники «Ведомостям» (представители Минэкономразвития и Кремля это не комментируют).
У него репутация сильного экономиста, который во главу угла ставит макроэкономическую стабильность как условие роста инвестиций и экономики.
Но одновременно Орешкин считал, что бюджет при недостатке спроса в экономике может оказать ей поддержку. Поэтому он выступал за введение в бюджетном правиле контрциклической составляющей, позволяющей увеличить расходы государства и дефицит бюджета, рассказывает федеральный чиновник.
Орешкин неоднократно говорил о слишком слабом спросе в экономике — в частности, критиковал ЦБ за промедление в снижении ставки. «Инфляции неоткуда взяться», — указывал он, а на своей странице в Instagram после решения ЦБ снизить ставку написал: «Осознание реальности». Он, как и Белоусов, предлагал ЦБ координировать свои действия с правительством, чтобы у них была единая стратегия. Осенью 2019 г. Орешкин предложил создать новый орган управления совокупным спросом. А в правительственной комиссии по экономическому развитию — подкомиссию, которая бы занималась обеспечением экономического роста и содействием структурным реформам.
Запомнился Орешкин своим ожесточенным спором с Центробанком
Главным риском новой конфигурации правительства чиновники называют лишение Силуанова статуса
Президент в послании Федеральному собранию явно отметил, что макроэкономическая стабильность останется приоритетом правительства, не стоит ждать значительных изменений в экономической политике, считает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. Но нужно ускорять рост экономики и повышать доходы населения, а на это могут понадобиться дополнительные средства, говорит один из чиновник. Только в 2020 г. на выполнение обещаний Путина в послании потребуется 400−450 млрд руб.
Основное, чего не хватало
Если бюджетная политика и будет смягчена, то важно насколько, говорит главный экономист «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова. Если это произойдет без ущерба долгосрочной стабильности госфинансов, а бюджетное правило останется ключевым элементом макроэкономической политики, то инвесторы продолжат оценивать российские страновые риски как низкие, считает она. Но роль государства будет расти, предостерегает Шибанов: «И Белоусов, и Орешкин в последние годы говорили, что инвестиции федерального бюджета — существенный источник роста». Рост налоговых сборов быстрее ВВП и идеи о «сверхналоге» на компании, повышение НДС — все это уменьшает ресурсы частных компаний и домохозяйств, а значит, может оказаться фактором снижения их расходов и инвестиций, опасается он.
Елизавета Базанова, Филипп Стеркин, Анна Холявко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину новое правительство страны.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов, финансово-экономический блок, ранее помощник президента по экономическим вопросам.
Вице-премьер Татьяна Голикова, социальный блок, сохранила пост.
Вице-премьер Алексей Оверчук, цифровая экономика, ранее заместитель руководителя ФНС.
Вице-премьер Марат Хуснуллин, региональная политика и строительство, ранее заместитель мэра в правительстве Москвы по строительству.
Вице-премьер Виктория Абрамченко, сельское хозяйство, ранее руководитель Росреестра.
Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сохранил пост.
Вице-премьер Юрий Борисов, оборонный комплекс, промышленность, ТЭК, сохранил пост.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, культура и спорт, ранее гендиректор «Газпром-медиа».
Вице-премьер Дмитрий Григоренко, аппарат правительства, ранее заместитель руководителя ФНС.
Министр финансов Антон Силуанов, сохранил пост министра, но перестал быть первым вице-премьером.
Министр экономического развития Максим Решетников, ранее губернатор Пермского края.
Министр транспорта Евгений Дитрих, сохранил должность.
Министр промышленности Денис Мантуров, сохранил должность.
Министр иностранных дел Сергей Лавров, сохранил пост.
Министр энергетики Александр Новак, сохранил должность.
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, сохранил пост.
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сохранил пост.
Министр обороны Сергей Шойгу, сохранил пост.
Министр юстиции Константин Чуйченко, ранее вице-премьер, руководитель аппарата правительства.
Министр связи Максут Шадаев, ранее вице-президент «Ростелекома».
Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев, сохранил пост.
Министр культуры Ольга Любимова, ранее директор департамента кинематографии Минкультуры.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, сохранил пост.
Министр труда Антон Котяков, ранее замминистра финансов.
Министр просвещения Сергей Кравцов, ранее руководитель Рособрнадзора.
Министр спорта Олег Матыцин, ранее президент Международной федерации студенческого спорта.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко, бывший руководитель Росздравнадзора.
Министр науки Валерий Фальков, ранее ректор Тюменского государственного университета.
Министр по делам Дальнего Востока Александр Козлов, сохранил пост.
Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, сохранил пост.