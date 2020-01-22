Guardian: мобильный основателя Amazon взломали с телефона саудовского принца

По данным собеседников газеты, шпионская программа могла попасть на телефон Безоса через видеофайл, который саудовский принц якобы прислал ему через вотсап. После этого, по данным издания, с телефона Безоса был скачан огромный объем файлов.
Адвокат основателя Amazon в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию заявил лишь о том, что Безос сотрудничает со следствием.
В марте 2019 года консультант по кибербезопасности Безоса Гэвин де Беккер заявил, что личные данные со смартфона бизнесмена украло правительство Саудовской Аравии. Мотивом для взлома специалист назвал активное освещение газетой Washington Post убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги.
В начале октября 2018 года колумнист Washington Post Джамаль Хашогги пропал после того, как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Власти королевства сначала говорили, что им неизвестна судьба Хашогги, но спустя три недели заявили о смерти журналиста, который критиковал политический режим в стране.
В декабре 2018 года американский Сенат назвал заказчиком преступления наследного принца Мухаммеда ибн Салмана. Эр-Рияд отрицал причастность принца к убийству.
Осенью 2019 года принц признал ответственность, поскольку Хашогги убили люди, работавшие на правительство королевства. При этом Мухаммед добавил, что ничего не знал о преступлении, которое готовили силовики.
UPD. Власти Саудовской Аравии назвали «абсурдной» информацию о том, что королевство могло стоять за взломом телефона Безоса.