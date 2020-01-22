Мишустин поручил подготовить поправки в бюджет

10:28 (мск), источник: Известия
Минфину России было поручено подготовить поправки в федеральный бюджет на 2020−2022 годы с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Минтруд должен подготовить изменения в бюджет Пенсионного фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
15 января в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию Путин предложил внести поправки в Конституцию. В частности, доверить Думе утверждение кандидатуры
За каждую из инициатив президент предложил проголосовать россиянам и уже поручил разработать формат такого голосования. Источники утверждают, что оно может состояться до мая текущего года.
После оглашения послания к Федеральному собранию Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, доложил главе государства о решении кабмина в полном составе уйти в отставку, чтобы позволить российскому лидеру принимать все необходимые решения для реализации озвученных предложений. Путин одобрил отставку и предложил на должность руководителя кабинета министров Михаила Мишустина, возглавлявшего Федеральную налоговую службу. На следующий день глава государства подписал указ о назначении Медведева на пост замглавы Совета безопасности РФ. Тем же указом президент освободил Медведева от исполнения обязанностей
21 января Путин подписал указ о новом составе кабинета министров страны.