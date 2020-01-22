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10:28 (мск), источник: Известия

Мишустин поручил подготовить поправки в бюджет

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 11 февраля подготовить поправки в бюджет для реализации послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщается на сайте кабмина в среду, 22 января.

Источник: РИА "Новости"

Минфину России было поручено подготовить поправки в федеральный бюджет на 2020−2022 годы с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Минтруд должен подготовить изменения в бюджет Пенсионного фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

15 января в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию Путин предложил внести поправки в Конституцию. В частности, доверить Думе утверждение кандидатуры премьер-министра, вице-премьеров и состава кабмина, назначать руководителей силовых ведомств по итогам консультаций с Совфедом и закрепить приоритет Основного закона перед международными документами в российском правовом пространстве. Кроме того, Путин предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий и норму о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

Поправки в Конституцию
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За каждую из инициатив президент предложил проголосовать россиянам и уже поручил разработать формат такого голосования. Источники утверждают, что оно может состояться до мая текущего года.

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После оглашения послания к Федеральному собранию Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, доложил главе государства о решении кабмина в полном составе уйти в отставку, чтобы позволить российскому лидеру принимать все необходимые решения для реализации озвученных предложений. Путин одобрил отставку и предложил на должность руководителя кабинета министров Михаила Мишустина, возглавлявшего Федеральную налоговую службу. На следующий день глава государства подписал указ о назначении Медведева на пост замглавы Совета безопасности РФ. Тем же указом президент освободил Медведева от исполнения обязанностей премьер-министра, на эту должность был назначен Михаил Мишустин.

21 января Путин подписал указ о новом составе кабинета министров страны.

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10:38 (мск)© Ньюстюб
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