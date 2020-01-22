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10:38 (мск), источник: ТАСС

Совет Федерации освободил Чайку от должности генерального прокурора РФ

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду освободил Юрия Чайку от должности генерального прокурора РФ.

Источник: РИА "Новости"

Сенаторы выразили благодарность Чайке за конструктивное и плодотворное сотрудничество с Советом Федерации, а также за огромный вклад в укрепление законности в России.

20 января президент РФ Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.

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Как сообщил 21 января пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Чайка получил предложение стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

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