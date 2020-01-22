10:38 (мск), источник: ТАСС
Совет Федерации освободил Чайку от должности генерального прокурора РФ
МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду освободил Юрия Чайку от должности генерального прокурора РФ.
Сенаторы выразили благодарность Чайке за конструктивное и плодотворное сотрудничество с Советом Федерации, а также за огромный вклад в укрепление законности в России.
20 января президент РФ Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.
Как сообщил 21 января