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12:06 (мск), источник: Газета.Ру

Датский кронпринц Фредерик скрывал от народа дом в Швейцарии

В Дании разразился скандал из-за тайных владений кронпринца Фредерика. СМИ узнали, что наследник престола владеет шале в престижном швейцарском горнолыжном курорте Вербье, не информируя об этом общественность, сдавая при этом его в аренду. «Газета.Ru» — о том, как датские налогоплательщики лишили принца секретного дохода.

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Семья кронпринца Дании Фредерика оказалась в центре национального скандала из-за недвижимости, которой она, как выяснили СМИ, тайно владела на протяжении десяти лет. Вилла в швейцарском курортном городке Вербье вызвала возмущение в датском обществе после того, как пресса сообщила, что четверо детей кронпринца будут жить в Швейцарии вместе с матерью, принцессой Марией, во время обучения в международной школе, а глава семейства будет время от времени приезжать из Дании.

Сообщение о том, что жить они будут в своем собственном доме в Вербье, оказалось для датчан сюрпризом: они не знали, что членам королевской семьи, помимо уже известных им объектов недвижимости, тайно принадлежит шале в Швейцарии.

С жесткой критикой выступили члены парламента, принадлежащие к крайне левому крылу. «Я была очень удивлена, когда узнала, что члены королевской семьи не просто владеют домом — он принадлежит им вот уже десять лет, а ни один простой датчанин об этом не знает, — заявила СМИ Май Вилладсен, депутат парламента от “Красно-зеленой коалиции”. — Мы — те, кто платит деньги, так что мы должны знать о наличии дома».

Источник: instagram/verbier

Поначалу официальные представители дворца отказывать комментировать информацию о доме — в письме, направленном журналистами, они заявили, что «считают ее частным делом». В ответ на это Май Вилладсен заявила: «Мне сложно согласиться с тем, что королевская недвижимость — это частное дело. Насколько я понимаю, размеры королевских угодий только что расширились».

Вскоре после того, как пресса сообщила о том, что дети кронпринца будут жить в собственном доме в Швейцарии, о котором никто не знал, СМИ рассказали еще одну подробность.

Как сообщает портал Royal Central, семья Фредерика не просто использовала виллу на престижном горнолыжном курорте для проведения досуга, но и зарабатывала на ней, сдавая ее в аренду.

Последовавшее бурное возмущение общественности привело к тому, что королевскому двору пришлось все же выпустить официальное извещение о том, что в будущем старший сын королевы Маргрете II и покойного принца Хенрика откажется от этой практики. При этом в заявлении указывалось, что содержание дома оплачивалось из личных средств кронпринца.

«Теперь, когда эта недвижимость утратила анонимность, условия аренды не могут быть прежними, — заявила датским СМИ Лина Баллеби, отвечающая за связи с общественностью в королевской семье Дании. — Кроме того, это лишает семью кронпринца возможности сохранять там тайну частной жизни. Также возникает и вопрос безопасности».

Как выяснили датские газеты, скандальный дом в Вербье представляет собой «традиционное деревянное швейцарское шале с прекрасной большой террасой, расположенное в подходящем для детей районе в шаговой доступности от школы». Стоит он примерно 1,5 млн фунтов стерлингов.

Наличие тайного шале возмутило левых, однако политики-консерваторы не стали громко выражать протест. Депутат парламента Бригитте Бергман, напротив, выразила кронпринцу Фредерику поддержку. «Моя партия поддерживает королевскую семью на 100%, равно как решения, которые она принимает, пока они находятся в рамках закона. Мы не видим в этом ничего плохого. Кроме того, это давняя история — это произошло 10 лет назад, и не имеет отношения к настоящему времени», — сказала она.

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Причина возмущения общественности, однако, в том, что датчане содержат королевскую семью на свои деньги — сумму содержания королевы Маргрете II и ее наследников ежегодно определяет парламент. Так, в 2020 году, по информации Daily Mail, она получит 87,6 млн датских крон (7 млн 500 тыс. фунтов стерлингов), а кронпринц Фредерик — 21,6 млн крон (2 млн 500 тыс. фунтов).

Большая часть объектов недвижимости королевской семьи Дании принадлежит государству — это замки Амалиенборг в Копенгагене, Фреденсборг на острове Зеландия, Грастен на полуострове Ютландия, а также охотничий домик Эрмитаж в Дирхейвене, к северу от Копенгагена. При этом несколько зданий находятся в личной собственности королевы Маргрете II — это ее летняя резиденция Марселиесборг, винодельня Шато де Кэ во Франции, принадлежащая ей с 1974 года, и охотничий домик в Тренде, на севере Ютландии.

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