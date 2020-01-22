12:06 (мск), источник: Газета.Ру
Датский кронпринц Фредерик скрывал от народа дом в Швейцарии
В Дании разразился скандал
Семья кронпринца Дании Фредерика оказалась в центре национального скандала
С жесткой критикой выступили члены парламента, принадлежащие к крайне левому крылу. «Я была очень удивлена, когда узнала, что члены королевской семьи не просто владеют домом — он принадлежит им вот уже десять лет, а ни один простой датчанин об этом не знает, — заявила СМИ Май Вилладсен, депутат парламента от “Красно-зеленой коалиции”. — Мы — те, кто платит деньги, так что мы должны знать о наличии дома».
Поначалу официальные представители дворца отказывать комментировать информацию о доме — в письме, направленном журналистами, они заявили, что «считают ее частным делом». В ответ на это Май Вилладсен заявила: «Мне сложно согласиться с тем, что королевская недвижимость — это частное дело. Насколько я понимаю, размеры королевских угодий только что расширились».
Вскоре после того, как пресса сообщила о том, что дети кронпринца будут жить в собственном доме в Швейцарии, о котором никто не знал, СМИ рассказали еще одну подробность.
Последовавшее бурное возмущение общественности привело к тому, что королевскому двору пришлось все же выпустить официальное извещение о том, что в будущем старший сын королевы Маргрете II и покойного принца Хенрика откажется от этой практики. При этом в заявлении указывалось, что содержание дома оплачивалось из личных средств кронпринца.
«Теперь, когда эта недвижимость утратила анонимность, условия аренды не могут быть прежними, — заявила датским СМИ Лина Баллеби, отвечающая за связи с общественностью в королевской семье Дании. — Кроме того, это лишает семью кронпринца возможности сохранять там тайну частной жизни. Также возникает и вопрос безопасности».
Наличие тайного шале возмутило левых, однако
Причина возмущения общественности, однако, в том, что датчане содержат королевскую семью на свои деньги — сумму содержания королевы Маргрете II и ее наследников ежегодно определяет парламент. Так, в 2020 году, по информации Daily Mail, она получит 87,6 млн датских крон (7 млн 500 тыс. фунтов стерлингов), а кронпринц Фредерик — 21,6 млн крон (2 млн 500 тыс. фунтов).
Большая часть объектов недвижимости королевской семьи Дании принадлежит государству — это замки Амалиенборг в Копенгагене, Фреденсборг на острове Зеландия, Грастен на полуострове Ютландия, а также охотничий домик Эрмитаж в Дирхейвене, к северу от Копенгагена. При этом несколько зданий находятся в личной собственности королевы Маргрете II — это ее летняя резиденция Марселиесборг, винодельня Шато де Кэ во Франции, принадлежащая ей с 1974 года, и охотничий домик в Тренде, на севере Ютландии.