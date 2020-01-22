Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме

Александровское подворье — единственный русский объект, который находится в черте иерусалимского Старого города, в нескольких десятков метров от места распятия, погребения и воскрешения Христа. Здание было приобретено Россией еще в XIX веке. В последнее время святыня контролировалась зарубежной структурой, которая именует себя историческим Императорским православным палестинским обществом и позиционирует в качестве наследницы дореволюционной ИППО. В 2015 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отдал распоряжение оформить юридически все права России на Александровское подворье, а также церковь святого Александра Невского в Иерусалиме.
Накануне израильские СМИ сообщили, что Россия ведет переговоры об обмене помилования приговоренной к семи с с половиной годам тюрьмы израильтянке Наамы Иссасхар за контрабанду наркотиков на право собственности на Александровское подворье. Ранее источники «Ъ» не исключали возможность помилования Иссасхар президентом РФ Владимиром Путиным, однако отмечали, что «это улица с двусторонним движением».
Напомним, в четверг, 23 января, состоится первый за восемь лет визит президента России Владимира Путина в Израиль.