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13:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Краснов заявил об отсутствии противостояния между Генпрокуратурой и СКР

Новый генпрокурор Игорь Краснов заявил журналистам, что между Генпрокуратурой и Следственным комитетом России (СКР) нет «никакого противостояния». По его словам, оба ведомства «работают эффективно».

Источник: РИА "Новости"

Краснов также считает, что его переход в Генпрокуратуру не повлияет на беспристрастность оценки деятельности СКР (до назначения он был заместителем председателя СКР). «Полагаю, что нет. Это вопрос профессионализма», — сказал Игорь Краснов (цитата по «Интерфаксу»).

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Генпрокурор заявил, что система проверок объектов бизнеса должна быть отрегулирована, а функции прокуроров не должны сводиться к формальному согласованию проверок. «Результаты должны быть открыты для бизнес-сообщества, люди имеют право знать, как эффективно отработали контролирующие органы», — сказал он.

Игорь Краснов также заявил, что он выступает против рассмотрения в особом порядке в суде дел по тяжким и особо тяжким преступлениям. По его мнению, тяжкие и особо тяжкие дела должны «рассматриваться судом с исследованием всех доказательств, которые собрало следствие».

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Сегодня, 22 января, Совет федерации назначил Краснова на должность генпрокурора. На этом посту он сменил Юрия Чайку, которому президент России Владимир Путин предложил стать полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе. Игорь Краснов заявил, что предложение возглавить Генпрокуратуру было для него неожиданностью.

Накануне Владимир Путин на встрече с Юрием Чайкой и Игорем Красновым заявил о «недопустимости местничества» в работе структур прокуратуры. Он также обратил внимание Краснова на необходимость борьбы с коррупцией и соблюдение законности в социальной сфере.

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