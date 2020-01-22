Краснов заявил об отсутствии противостояния между Генпрокуратурой и СКР

Краснов также считает, что его переход в Генпрокуратуру не повлияет на беспристрастность оценки деятельности СКР (до назначения он был заместителем председателя СКР). «Полагаю, что нет. Это вопрос профессионализма», — сказал Игорь Краснов (цитата по «Интерфаксу»).
Генпрокурор заявил, что система проверок объектов бизнеса должна быть отрегулирована, а функции прокуроров не должны сводиться к формальному согласованию проверок. «Результаты должны быть открыты для бизнес-сообщества, люди имеют право знать, как эффективно отработали контролирующие органы», — сказал он.
Игорь Краснов также заявил, что он выступает против рассмотрения в особом порядке в суде дел по тяжким и особо тяжким преступлениям. По его мнению, тяжкие и особо тяжкие дела должны «рассматриваться судом с исследованием всех доказательств, которые собрало следствие».
Сегодня, 22 января, Совет федерации назначил Краснова на должность генпрокурора. На этом посту он сменил Юрия Чайку, которому президент России Владимир Путин предложил стать полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе. Игорь Краснов заявил, что предложение возглавить Генпрокуратуру было для него неожиданностью.
Накануне Владимир Путин на встрече с Юрием Чайкой и Игорем Красновым заявил о «недопустимости местничества» в работе структур прокуратуры. Он также обратил внимание Краснова на необходимость борьбы с коррупцией и соблюдение законности в социальной сфере.