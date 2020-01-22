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13:12 (мск), источник: RNS

Президентом Греции впервые станет женщина

Кандидат в президенты Греции Екатерина Сакелларопулу получила в парламенте страны достаточное количество голосов для избрания на должность. Об этом сообщает «РИА Новости».

Источник: AFP 2020

«За Сакелларопулу проголосовали на данный момент более 200 депутатов из 300, этого количества голосов достаточно для избрания», — говорится в сообщении.

В настоящий момент голосование продолжается.

Председатель высшего административного суда Греции Екатерина Сакелларопулу станет первой женщиной на посту президента страны.

Ранее, как сообщало агентство Associated Press, её кандидатуру поддержали около 266 депутатов.

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