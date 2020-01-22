13:12 (мск), источник: RNS
Президентом Греции впервые станет женщина
Кандидат в президенты Греции Екатерина Сакелларопулу получила в парламенте страны достаточное количество голосов для избрания на должность. Об этом сообщает «РИА Новости».
«За Сакелларопулу проголосовали на данный момент более 200 депутатов из 300, этого количества голосов достаточно для избрания», — говорится в сообщении.
Председатель высшего административного суда Греции Екатерина Сакелларопулу станет первой женщиной на посту президента страны.
Ранее, как сообщало агентство Associated Press, её кандидатуру поддержали около 266 депутатов.