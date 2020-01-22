14:27 (мск), источник: ТАСС
СМИ: Зеленский оказался самым низкооплачиваемым чиновником в руководстве Украины
КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Официальная зарплата президента Украины в 2019 году составила $929 в месяц.
Официальная зарплата президента Украины Владимира Зеленского в 2019 году составила 22,5 тыс. гривен ($929) в месяц, что сделало его самым низкооплачиваемым чиновником в руководстве страны. Это следует из опубликованного в среду ответа Государственного управления делами на запрос агентства Украинские новости.
«С июня ему [Зеленскому] ежемесячно начисляли фиксированную сумму — 28 тыс. гривен ($1,1 тыс.), которая состояла исключительно из должностного оклада и не включала надбавок, премий или других составляющих. После выплаты налогов и сборов глава государства получал каждый месяц 22,5 тыс. гривен зарплаты», — говорится в сообщении. С 20 мая, когда он вступил в должность, до 31 декабря 2019 года ему начислено 208,7 тыс. гривен, после уплаты налогов президент получил 168 тысяч гривен (почти $7 тыс.).
Аналогичную зарплату получал и
В Госуправлении делами уточнили, что заработная плата действующего руководителя офиса президента Андрея Богдана оказалась немного выше, чем у главы государства. «Общая сумма начисленной заработной платы руководителю офиса президента Украины в 2019 году составляет 218,7 тыс. гривен, из которых выплачены налоги и сборы в сумме 42,6 тыс. гривен», — сказано в сообщении.
Ранее
В январе в украинских СМИ появились публикации, что по итогам минувшего года многие министры выписали себе крупные премии и другие виды материальной помощи. На этом фоне Гончарук призвал не спекулировать на информации о зарплатах чиновников. По его мнению, если у министров официально будут высокие зарплаты, то это будет способствовать преодолению коррупционной практики. Правительство Украины официально пообещало ежемесячно публиковать отчеты о доходах министров и их заместителей.
Скандал с высокими зарплатами не оставил без внимания Зеленский. На встрече с Гончаруком 17 января он поставил задачу «разработать концепцию зарплат министров, их заместителей и руководителей госкомпаний». При этом он подчеркнул, что Киев пока не может себе позволить большие жалованья для высокопоставленных чиновников, и что это станет возможным после улучшения экономической ситуации.