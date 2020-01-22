Путин счел нецелесообразным переход России на парламентскую форму правления

«Возможно ли это (парламентская форма правления — ИФ) применение у нас? Теоретически возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет», — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос участников встречи главы государства с общественностью в Липецке.
При этом он объяснил свою позицию отсутствием в стране партий, имеющих многолетний опыт.
Для того, чтобы парламентская республика эффективно функционировала, нужно, чтобы политическая структура росла давно. В той же Европе столетиями некоторые партии существуют. А у нас, как правило, партия связана с конкретным человеком.
Владимир Путинпрезидент РФ
В качестве яркого, по его выражению, примера, он назвал Владимира Жириновского. «Есть Жириновский — есть ЛДПР, нет Жириновского…», — отметил Путин, не докончив фразу.
«Сама идея хорошая, либеральная. Но сможет ли так функционировать (ЛДПР — ИФ) без своего лидера, трудно сказать. Нам лучше не экспериментировать», — добавил он.