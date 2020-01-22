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14:14 (мск), источник: Интерфакс

Путин счел нецелесообразным переход России на парламентскую форму правления

Москва. 22 января. INTERFAX.RU — Президент Владимир Путин заявил, что не считает целесообразным переход в России на парламентскую форму правления.

Источник: Reuters

«Возможно ли это (парламентская форма правления — ИФ) применение у нас? Теоретически возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет», — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос участников встречи главы государства с общественностью в Липецке.

При этом он объяснил свою позицию отсутствием в стране партий, имеющих многолетний опыт.

Для того, чтобы парламентская республика эффективно функционировала, нужно, чтобы политическая структура росла давно. В той же Европе столетиями некоторые партии существуют. А у нас, как правило, партия связана с конкретным человеком.
Владимир Путин
президент РФ

В качестве яркого, по его выражению, примера, он назвал Владимира Жириновского. «Есть Жириновский — есть ЛДПР, нет Жириновского…», — отметил Путин, не докончив фразу.

«Сама идея хорошая, либеральная. Но сможет ли так функционировать (ЛДПР — ИФ) без своего лидера, трудно сказать. Нам лучше не экспериментировать», — добавил он.

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