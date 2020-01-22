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15:10 (мск), источник: ТАСС

Путин: на гранты для региональных проектов в 2020 году дополнительно направили 3 млрд руб

УСМАНЬ /Липецкая область/, 22 января. /ТАСС/. Как отметил российский президент, много молодых людей хотят помочь стране.

Источник: AP 2020

Три млрд рублей направлены дополнительно в 2020 году на софинансирование региональных проектов по линии Фонда президентских грантов. Об этом сообщил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с общественностью в Липецкой области.

«Что касается грантовой поддержки на региональном уровне, 3 млрд мы выделили в 2020 году дополнительно, главным образом на софинансирование этих проектов в регионах Российской Федерации», — сказал Путин, отвечая на вопрос президента Липецкой областной научной общественной организации «Археолог» Александра Бессуднова о возможности выделения дополнительных средств на региональные конкурсы.

По словам представителя организации, бюджеты региональных конкурсов невелики, при этом существует много достойных софинансирования проектов. «Много молодых людей, которые хотят помочь стране, помочь России. И я знаю, что вы такие направления всегда поддерживаете, за что вам большое спасибо», — отметил Бессуднов.

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