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19:05 (мск), источник: Интерфакс

Путин потребовал защитить школьников от «уродов» из «групп смерти»

Москва. 22 января. INTERFAX.RU — Президент Владимир Путин пообещал поручить новому министру просвещения Сергею Кравцову продумать комплексный подход по защите школьников, в том числе старшеклассников от так называемых «групп смерти» в соцсетях. Он сказал это на встрече с представителями общественности Липецкой области.

Источник: Reuters

По словам главы государства, он раньше не мог себе и представить, что бывают люди, которые «втаскивают в суициды» молодых людей.

«По поводу “групп смерти”. Что за уроды? Откуда они берутся? — сказал Путин. — Я когда впервые с этим столкнулся, открыл рот и глаза вытаращил — даже не мог себе представить, что такие люди существуют».

По его словам, он поручил МВД этим заняться и с тех пор влияние «групп смерти» на подростков значительно снизилось.

«Мразь такая. Приходит к нему полиция, сразу чуть в штаны не наложил в буквальном смысле этого слова, как только понял, что дорога ему за решетку. Вот такая мразь этим занимается», — рассказал он.

Проблему поднял участник встречи, который обратил внимание, что курс «Основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в школах рассчитан только на пятый-девятый классы, тогда как в младших и старших классах школа остается в стороне от усилий обезопасить жизнь учащихся.

В связи с этим Путин пообещал поручить Кравцову продумать введение ОБЖ для младших и старших классов. Он согласился, что нужно защищать и более самостоятельных подростков и «совсем маленьких, которые только в школу пошли». «Но это должны педагоги поработать над такими учебниками, методическими указаниями. Здесь нужен комплексный подход специалистов разных направлений, прежде всего педагогов и детских психологов», — считает он.

Первой о «группах смерти» в соцсетях в мае 2016 года написала «Новая газета» по следам смерти школьницы-подростка. Издание и родители ребенка выяснили, что в соцсетях есть закрытые группы, в которых детей провоцируют на самоубийство.

В статье фигурируют еще несколько семей, потерявших детей в результате суицида. Родители выяснили, что их дети состояли в тех же группах, что и героиня статьи. Всего, по данным родителей и автора материала, за последние полгода 130 детей, находившихся в одних и тех же закрытых группах в «Вконтакте», совершили самоубийство.

В начале 2017 года этими группами занялись полиция и Роскомнадзор. В феврале 2017 года Путин поручил правительству и регионам улучшить профилактику суицидов среди подростков. В мае того же года Госдума приняла закон об ужесточении наказания за склонение детей к самоубийству.

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