Костин в Давосе рассказал о холодной войне и пожелал успехов Трампу

Политики предпочитают об этом не говорить, но в мире уже идет холодная война, сказал Костин на сессии «Стратегический прогноз: Евразия».
Костина попросили ответить на вопрос о том, как ему живется под санкциями. Банкир ответил, что не держит обиды на американское правительство, но считает включение его в санкционный список несправедливым.
Ну кто может радоваться, когда попадает под санкции? Никто. Особенно если считаешь, что эти санкции не обоснованы. Я в списке санкций в качестве чиновника, якобы ответственного за Украину, Сирию, хакерство и подрыв американской демократии. Но насколько я помню, я 28 лет работаю банкиром.
Андрей Костин Глава ВТБ
По его словам, у него всегда были отличные отношения с американскими банкирами, но после попадания под санкции прямые контакты с коллегами Костину пришлось прервать. «Несмотря на это, у меня нет никакой обиды. Америка прекрасная страны, я не обижен. Но есть какие-то внутренние проблемы у США, которые, надеюсь, будут решены», — добавил глава ВТБ.
Модератор сессии Найре Вудс, декан Школы управления им. Блаватника в Оксфордском университете, спросила Костина о «колониальных» амбициях России и желании Кремля восстановить СССР. На это глава ВТБ ответил, что восстановить Советский Союз, по его мнению, уже невозможно.
«Говорят, что Путин хочет восстановить СССР. Но это невозможно. Уже 30 лет существуют независимые страны со своими элитами. Мы хотим только в какой-то степени восстановить сотрудничество, интеграцию. Мы не хотим, чтобы было какое-то военное соперничество между США, Китаем и Россией. Не хотим, чтобы НАТО размещали военные базы США в соседних странах, как, например, планирует делать Грузия. Мы хотим чувствовать себя в безопасности», — пояснил он.
В своем выступлении Костин поддержал президента США Дональда Трампа, против которого в США запустили процедуру импичмента. По мнению Костина, обвинения против президента ничем не подкреплены и не доказаны, как и факт близких отношений Трампа с Москвой. «Желаю президенту Трампу всяческого успеха с его сагой про импичмент!» — сказал Костин.
Международный финансовый форум в Давосе проходит с 21 по 24 января. Россию на форуме в этом году, помимо Костина, представляют бывший министр экономического развития Максим Орешкин, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, а также бизнесмены, среди которых председатель правления компании «Сибур» Дмитрий Конов, председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, основатель «Яндекса» Аркадий Волож, глава Сбербанка Герман Греф, гендиректор «ФосАгро» Андрей Гурьев.