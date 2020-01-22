В Кремле рассказали о запросе Зеленского на встречу с Путиным

«Программа (форума) очень насыщенная. Если и будут отдельные встречи, то только “на ногах” и будут носить весьма короткий характер. Конечно, президент пожмёт руку основным участникам. Состоятся ли отдельные беседы — это весьма сомнительно, просто времени нет физически. Хотя запросы поступали, в том числе и от президента Зеленского, но время крайне ограничено, все сжато. Мы просто надеемся на отдельные короткие контакты “на ногах”», — сказал Ушаков.
На уточняющий вопрос журналистки о том, отказал ли Кремль Зеленскому, Ушаков ответил: «Никто никому не отказывал, просто от многих государств поступали предложения о встрече. С учётом графика, эти встречи, по крайней мере продолжительные, вряд ли представляются возможными».
Международный форум памяти жертв Холокоста проходит в Иерусалиме 22—23 января. В нем принимают участие лидеры и высокопоставленные представители более 40 стран.