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17:20 (мск), источник: RNS

В Кремле рассказали о запросе Зеленского на встречу с Путиным

В Кремль поступал запрос от украинской стороны о возможности проведения встречи президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского в рамках Международного форума памяти жертв Холокоста, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в Москве.

Источник: Reuters

«Программа (форума) очень насыщенная. Если и будут отдельные встречи, то только “на ногах” и будут носить весьма короткий характер. Конечно, президент пожмёт руку основным участникам. Состоятся ли отдельные беседы — это весьма сомнительно, просто времени нет физически. Хотя запросы поступали, в том числе и от президента Зеленского, но время крайне ограничено, все сжато. Мы просто надеемся на отдельные короткие контакты “на ногах”», — сказал Ушаков.

На уточняющий вопрос журналистки о том, отказал ли Кремль Зеленскому, Ушаков ответил: «Никто никому не отказывал, просто от многих государств поступали предложения о встрече. С учётом графика, эти встречи, по крайней мере продолжительные, вряд ли представляются возможными».

Международный форум памяти жертв Холокоста проходит в Иерусалиме 22—23 января. В нем принимают участие лидеры и высокопоставленные представители более 40 стран.

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