16:55 (мск), источник: Ведомости
Путин встретится с матерью осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар
По данным израильских СМИ, президент России может объявить о ее помиловании.
Президент России Владимир Путин встретится с матерью осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, встреча назначена на утро четверга, 23 января.
Она должна состояться после переговоров Путина с
Путин планирует посетить Израиль и Палестину. В Израиле он выступит на Международном форуме памяти холокоста, где ожидается присутствие руководителей и высокопоставленных представителей 40 государств. Двусторонние переговоры с Нетаньяху и встречу с матерью Иссахар Путин проведет до начала форума, пояснил Ушаков. По его словам, Яффа Иссахар будет участвовать во встрече Путина и Нетаньяху с патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III.
В ноябре 2019 г., через месяц после приговора российского суда в отношении Иссахар, патриарх Феофил побывал в Москве и встречался с Путиным. «(Тогда патриарх) передал письмо матери этой девушки нашему президенту», — рассказал Ушаков. «Неоднократно относительно освобождения Иссахар просили и
Ушаков в беседе с журналистами отметил, что неизвестно, какое решение будет принято в отношении Иссахар. «Есть, наверное, много способов вмешаться, но помилование,
Иссахар задержали в аэропорту «Шереметьево» в прошлом году. Она летела рейсом из Дели в
Химкинский городской суд 11 октября приговорил израильтянку к семи с половиной годам колонии. Израильское издание Haaretz сообщало, что российские власти предлагали обменять Иссахар на российского хакера Алексея Буркова, которого задержали в
Перед визитом Путина в Израиль стало известно, что Императорское православное палестинское общество (ИППО) получило документы, подтверждающие право собственности на Александровское подворье в Иерусалиме.
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Подворье было построено на участке, купленной в 1859 г. под нужды консульства Российской империи. В 1940-х гг. СССР впервые озвучил претензии на имущество Русской Палестины.
Екатерина Еременко, Светлана Бочарова, Юрий Литвиненко