Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Атомные часы, отпечатки пальцев и 3D-очки для каракатицы В США разрабатывают технологию, с помощью которой отпечатками пальцев можно будет оплачивать счета
Фоторепортажи
12Умерла Галина Волчек
12На Шри-Ланке собралось слишком много близнецов
16:55 (мск), источник: Ведомости

Путин встретится с матерью осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар

По данным израильских СМИ, президент России может объявить о ее помиловании.

Источник: AP 2020

Президент России Владимир Путин встретится с матерью осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, встреча назначена на утро четверга, 23 января.

Она должна состояться после переговоров Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Визит президента в Израиль был сокращен с двух дней до одного «в связи с ситуацией с обновлением правительства», пояснил Ушаков.

Путин планирует посетить Израиль и Палестину. В Израиле он выступит на Международном форуме памяти холокоста, где ожидается присутствие руководителей и высокопоставленных представителей 40 государств. Двусторонние переговоры с Нетаньяху и встречу с матерью Иссахар Путин проведет до начала форума, пояснил Ушаков. По его словам, Яффа Иссахар будет участвовать во встрече Путина и Нетаньяху с патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III.

Мать и сестра Наамы Иссахар | Источник: AP 2020

В ноябре 2019 г., через месяц после приговора российского суда в отношении Иссахар, патриарх Феофил побывал в Москве и встречался с Путиным. «(Тогда патриарх) передал письмо матери этой девушки нашему президенту», — рассказал Ушаков. «Неоднократно относительно освобождения Иссахар просили и премьер-министр Нетаньяху, и (президент Израиля Реувен) Ривлин направлял специальное послание», — отметил Ушаков.

Ранее израильские СМИ сообщали о возможном помиловании Иссахар Путиным.
Новость
В МИД Израиля прокомментировали ситуацию с недопуском россиян в страну

Ушаков в беседе с журналистами отметил, что неизвестно, какое решение будет принято в отношении Иссахар. «Есть, наверное, много способов вмешаться, но помилование, по-моему, одна из тех прерогатив, которые принадлежат президенту», — добавил он.

Иссахар задержали в аэропорту «Шереметьево» в прошлом году. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В рюкзаке девушки обнаружили около 9 г гашиша. Иссахар признала хранение наркотических средств, но отрицала причастность к контрабанде наркотиков.

Химкинский городской суд 11 октября приговорил израильтянку к семи с половиной годам колонии. Израильское издание Haaretz сообщало, что российские власти предлагали обменять Иссахар на российского хакера Алексея Буркова, которого задержали в Тель-Авиве по запросу США. В ноябре Израиль экстрадировал Буркова в США, где его обвиняют в кибермошенничестве с кредитными картами. Ему грозит до 80 лет тюрьмы.

Перед визитом Путина в Израиль стало известно, что Императорское православное палестинское общество (ИППО) получило документы, подтверждающие право собственности на Александровское подворье в Иерусалиме.

Газета «Маарив», опубликовавшая удостоверение, утверждает, что Россия подняла вопрос о собственности времен Российской империи во время обсуждений условий помилования Наамы Иссахар.

За архитектурный комплекс около храма Гроба Господня, построенный в конце XIX века, соперничают две структуры — российское ИППО, которой руководит бывший премьер-министр и председатель Счетной палаты России Сергей Степашин, и зарегистрированное в Германии «Русское православное общество Святой Земли». На дипломатический уровень спор вышел в 2015 г., когда премьер-министр Дмитрий Медведев поручил оформить права России на Александровское подворье.

В 2019 г. Степашин заявил «РИА Новости», что в январе 2020 г. президент Владимир Путин встретится с премьер-министром Израиля Бенджамином Нетаньяху.

Одним из пунктов повестки Степашин назвал возвращение императорской собственности в Палестине, включая Александровское подворье.

Подворье было построено на участке, купленной в 1859 г. под нужды консульства Российской империи. В 1940-х гг. СССР впервые озвучил претензии на имущество Русской Палестины.

Екатерина Еременко, Светлана Бочарова, Юрий Литвиненко

Читайте также
Мать обвиняемой в контрабанде наркотиков Наамы Иссахар: умоляю президента Путина
Во время загрузки произошла ошибка.
20 декабря 2019© Ньюстюб
 «Правительство становится технологичным». Эксперты о новом составе кабинета министров
Рост цен на мазут может привести к сокращению производства стали и удобрений
Выпуск программы Малахова сняли с эфира
Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»
Россиянам пообещали «розовый» февраль
Рассел Кроу показал свою ферму в Австралии до и после пожаров
На Майорку обрушились гигантские 14-метровые волны (видео)
Водонаева заявила об искажении ее слов о материнском капитале
Здоровье
У Оззи Осборна болезнь Паркинсона Музыкант рассказал, что больше не может скрывать этого.
Hi-Tech
Зачем жесткий диск кладут в морозилку Впервые слышите о таком?
Кино
Сын Нагиева, Лопырева, Шпица на премьере комедии о любви В прокат выходит романтическая история «Марафон желаний», режиссерский дебют Дарьи Чаруши
Авто
В 2020 году Mitsubishi привезет в Россию две новинки Весной в продажу поступит кроссовер ASX японской сборки, а в декабре на нашем рынке появится Pajero Sport нового поколения
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Любовь к Родине 386
Дела африканские. 250
Что делать, если нравятся двое мужчин одновременно? 140
В спортачах 136
Леди
«Лысый мачо»: Иван Ургант кардинально сменил имидж Телеведущий развеселил поклонников свежим селфи.
Дом
Реабилитация ковра. Когда уместно использовать его в интерьере
Можно ли размораживать холодильник феном?
10 усадеб Москвы, которые стоит посетить, когда выпал снег
Как выглядит наноквартира в Петербурге
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь