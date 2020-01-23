Путин заявил о недопустимости двоевластия в РФ

«То, что вы предлагаете, будет подрывать институт президента. Думаю, что для такой страны, как Россия, это неприменимо. В разных странах разные ситуации, разные истории этих стран, разные культуры. У нас, если появится какой-то институт над президентом, это будет означать ничто другое, как двоевластие — абсолютно неприемлемая ситуация для такой страны как Россия», — сказал Путин в среду на встрече со студентами ведущих отечественных университетов в образовательном центре «Сириус» в Сочи.
Так глава государства ответил на вопрос одной из студенток, касающийся окончания его нынешнего президентского срока в 2024 году. «Период перемен вызывает опасения, поскольку то, что было в 90-е годы, если верить родителям, — на улицу было страшно выйти. Вообще в международном опыте были созданы какие-то специальные органы, как, например, в Сингапуре или в Казахстане, на время перемен, чтобы стабилизировать деятельность государства. Может быть, будет что-то подобное в России?» — спросила Путина студентка.
Отвечая на вопрос, российский лидер напомнил, что в Сингапуре был назначен наставником президента Ли Куан Ю.
Но он был отец, «папаша» был действующий. Так что там преемственность была прямая. Ли Куан Ю — выдающийся человек, и он лет 30 был у власти. Он в принципе создал страну.
Он отметил: «что-то подобное создавать в России, вы хотите, чтобы я был наставником?» Глава государства напомнил, что в среду на встрече с общественностью в Липецкой области он уже говорил о возможности внедрения в РФ парламентской формы правления.
«Такое возможно. Там (при парламентской форме правления — ИФ) партия, которая выигрывает выборы в парламент, формирует правительство, и количество сроков там не ограничено. Просто для нас это не подходит», — сказал Путин.
По его словам, в России нет политических партий, которые существуют «по сто с лишним лет, как в европейских странах». «Но даже там проблемы возникают, когда по полгода не могут сформировать правительство», — отметил Путин.
Россия, по мнению политического лидера, должна оставаться сильной президентской республикой. «У нас такое количество наций, национальностей, различных укладов жизни. Все это интегрировать в рамках парламентской республики, на мой взгляд, практически невозможно, — заявил Путин.