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23:00 (мск), источник: Ведомости

Путин заявил о недопустимости двоевластия в России

Президент России Владимир Путин заявил о нецелесообразности создания в России некоего стабилизирующего института на период передачи власти, так как это может подорвать авторитет президента и привести к двоевластию, передает «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

«Для такой страны, как Россия, это неприменимо», — отметил он на встрече со студентами в образовательном центре «Сириус».

По словам президента, период перемен вызывает опасения. В пример он привел 90-е гг., когда было страшно выходить на улицу. Путин считает, что Россия должна быть сильной президентской республикой.

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Ранее Путин заявил о необходимости в России крепкой президентской власти в связи с огромной территорией страны, многоконфессиональностью, с большим количеством наций и народов. Парламентская форма правления во многих странах дает сбои, говорил он.

«В некоторых странах, несмотря на наличие устойчивых политических партий, не могут сформировать правительство по полгода», — объяснял Путин.

По его словам, в России такая ситуация невозможна. «Вы представляете, если бы Россия жила без правительства полгода? Катастрофа», — отмечал Путин, призывая не экспериментировать с формой правления в России.

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08:53 (мск)© Ньюстюб
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