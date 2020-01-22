Путин заявил о недопустимости двоевластия в России

«Для такой страны, как Россия, это неприменимо», — отметил он на встрече со студентами в образовательном центре «Сириус».
По словам президента, период перемен вызывает опасения. В пример он привел 90-е гг., когда было страшно выходить на улицу. Путин считает, что Россия должна быть сильной президентской республикой.
Ранее Путин заявил о необходимости в России крепкой президентской власти в связи с огромной территорией страны, многоконфессиональностью, с большим количеством наций и народов. Парламентская форма правления во многих странах дает сбои, говорил он.
«В некоторых странах, несмотря на наличие устойчивых политических партий, не могут сформировать правительство по полгода», — объяснял Путин.
По его словам, в России такая ситуация невозможна. «Вы представляете, если бы Россия жила без правительства полгода? Катастрофа», — отмечал Путин, призывая не экспериментировать с формой правления в России.