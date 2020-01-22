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21:34 (мск), источник: РИА Новости

В России предложили снизить пенсионный возраст многодетным отцам

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Госсовет Удмуртской республики внес в Госдуму законопроект, согласно которому для многодетных отцов в РФ может быть предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Источник: РИА Новости

Согласно принятому ранее закону, пенсионный возраст для россиян будет поэтапно повышен на 5 лет — ежегодно с шагом в 1 год, пока не достигнет окончательных значений 65/60 лет соответственно для мужчин и женщин, уточняют авторы нового проекта.

«В целях смягчения последствий реформы по поручению президента России Владимира Путина для многодетных матерей, родивших 3 и 4 детей, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию. Главная цель вносимого законопроекта — симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин … Таким образом, назрела необходимость в льготах по досрочному выходу на пенсию для отцов, содержащих и воспитывающих более трех детей в семье, — говорится в законопроекте.

Авторы документа добавляют, что реализация законопроекта может потребовать ориентировочно более 5,21 миллиарда рублей, исходя из численности многодетных отцов в РФ.

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