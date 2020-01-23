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01:10 (мск), источник: Ведомости

Путин велел обсудить выплату 5 млн рублей разоренным вкладчикам

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть повышение до 5 млн руб. суммы страхового возмещения вкладов в тех банках, которые лишились лицензии с конца 2014 г., сообщает «Интерфакс».

Источник: Ведомости

Распоряжение Путина проработать этот вопрос получили министр финансов Антон Силуанов и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. С просьбой увеличить выплаты к Путину обратился депутат Госдумы Сергей Миронов, сама идея появилась в декабре на обсуждении денежно-кредитной политики ЦБ, рассказал Аксаков.

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Депутаты на втором чтении законопроекта об увеличении суммы возмещения отдельным категориям граждан предложили установить страховое возмещение вкладчикам банков, у которых отозвали лицензию за время с 29 декабря 2014 г. и до момента вступления в силу законопроекта, в размере 100%, но не более 5 млн руб. Но только при условии, что процедура банкротства этих банков не завершена. Сейчас максимальная выплата составляет 1,4 млн руб.

На заседании комитета Госдумы по финансовому рынку в среду были представлены расчеты Агентства по страхованию вкладов (АСВ): новая норма применима к 170 000 вкладчиков, а сумма на доплату им составит 45,6 млрд руб. В АСВ не ответили на запрос «Ведомостей», как проводились подсчеты.

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С 2014 г. лицензии лишилось примерно 500 банков. Процедура банкротства банков, ставшие крупнейшими страховыми случаями — «Югры», Пробизнесбанка, «Интеркоммерца», Росинтербанка, Внешпромбанка — все еще идут.

На заседании комитета представители ЦБ и АСВ высказались против того, чтобы закон имел обратную силу: создастся прецедент, который может быть несправедлив к тем, кто не попадет под действие новой нормы, рассказал Аксаков. «Мы согласны задним числом рассмотреть увеличение только для совершенно специфических ситуаций по аналогии, например, с валютными ипотечниками. То есть если будут подтверждаться жесткие социальные ситуации (например, сгорел дом), мы согласны в этом участвовать и поддерживать, а так мы категорически против», — заявил замминистр финансов Алексей Моисеев «Интерфаксу». Представитель пресс-службы Минфина добавил, что такое предложение создает необоснованные преимущества в виде максимальной выплаты в 5 млн руб. для вкладчиков, разместивших деньги в банках, где еще не завершена процедура банкротства, перед вкладчиками, которые уже получили выплату 1,4 млн. руб.

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил на заседании комитета, что повышение суммы страхового возмещения означает большее изъятие средств из финансовой системы в фонд страхования вкладов, что снизит проценты по вкладам и увеличит проценты по кредитам, передает «Интерфакс». «По поводу обратной силы. Здесь надо очень аккуратно подходить к этому вопросу, потому что это создает неравенство в обществе», — вторил он Моисееву (цитата по «Интерфаксу»). В ЦБ не ответили на запрос «Ведомостей».

«Пока мы зависим от займов, мы такие вопросы перед собой ставить не имеем права, — заявил на заседании гендиректор АСВ Юрий Исаев (цитата по “Интерфаксу”). — Если будет источник, который явно должен находится не в рамках системы страхования вкладов, то этим источником по решению Госдумы на основании закона мы сможем распорядиться». Это проблематика не системы страхования вкладов, а отдельных, специальных государственных решений, если их надо будет исполнить, мы исполним, заключил Исаев.

Сейчас банки ежеквартально отчисляют взносы в Фонд обязательного страхования вкладов, базовая ставка — 0,15% от средней за квартал суммы, подлежащей страхованию. Банки, предлагающие клиентам доходность вклада на 2−3 процентных пункта выше базового уровня, который рассчитывает регулятор, платят 0,22%. Те, кто завышает ставки более чем на 3 п. п., а также банки с неустойчивым, по оценке ЦБ, финансовым положением — 0,9%. По дополнительным ставкам банки платят, даже если привлекли хотя бы один дорогой вклад за квартал.

Депутаты также предлагают увеличить размер максимальной страховой выплаты за вклад, ее размер не менялся с 2014 г. В первом чтении сейчас рассматриваются поправки в закон страховании вкладов: предлагается провести индексацию возмещения с учетом инфляции за прошедшие годы (2015−2018 гг.) и увеличить выплату с 1,4 млн до 1,78 млн руб.

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