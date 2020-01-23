Зеленский предложил принять в ЕС Украину вместо Великобритании

31 января ЕС должна покинуть Великобритания, однако дата ее выхода неоднократно переносилась из-за споров в британском парламенте.
По словам Зеленского, Киеву важно не только вступить в Европейский союз, но и то, в каком статусе Украина в нем будет.
«Отношение как к мощному, равноправному игроку, стране, которую уважают, стране, на которую не смотрят сверху вниз. Сейчас очень удобный момент, когда мы знаем: одна большая страна сделала exit (выход). Может, для Украины настало время сделать enter (вход)?» — цитирует украинского лидера «РИА Новости».
В 2019 году Киев утвердил изменения в конституции, закрепив в ней курс страны на вступление в ЕС и НАТО.
5 января экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у страны в ее нынешнем виде нет шансов вступить в НАТО и Евросоюз.